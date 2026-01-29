Assine
SISTER FANTASMA

Christiane Torloni no BBB 26? Memes com IA simulam participação da atriz

Apesar de não integrar o elenco do BBB 26, redes sociais criaram narrativa fictícia de Christiane Torloni no reality show

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/01/2026 12:22

Memes com Christiane Torloni no BBB tomaram as redes sociais
Memes com Christiane Torloni no BBB tomaram as redes sociais crédito: Redes sociais/ reprodução

A atriz Christiane Torloni chegou a ser apontada como um dos possíveis nomes do Camarote do Big Brother Brasil 26, mas não entrou oficialmente no reality. No entanto, quase 20 dias depois da estreia do programa, a atriz se tornou presença constante na casa, pelo menos nas redes sociais. Usando Inteligência Artificial, diversos perfis criam montagens da atriz dentro do BBB, interagindo com os participantes e comentando os principais acontecimentos do jogo.

Protagonista de novelas de sucesso da Globo como “Mulheres apaixonadas" (2003) e “Fina estampa” (2011), Torloni chegou a figurar em listas de apostas para o elenco de famosos da edição e ganhou torcida de parte do público. A expectativa, no entanto, não se confirmou. O time oficial do Camarote do BBB 26 foi formado por Aline Campos, Solange Couto, Edilson Capetinha, Juliano Floss e Henri Castelli.

No entanto, isso não impediu que os fãs do BBB criassem montagens, muitas delas com uso de inteligência artificial, em que Christiane aparece ao lado dos confinados, opinando sobre estratégias, alianças e conflitos do jogo. O formato das postagens imita perfis de atualização do programa, com legendas que simulam falas e cenas típicas do BBB.

Em uma das conversas fictícias, Torloni surge dialogando com Babu sobre a postura de uma das sisters. “Somos colegas, parceiros, atores, sabemos identificar quem finge de longe ser quem não é e a Gabriela é uma atriz de quinta, fingida e sempre procurando VT”, diz a legenda atribuída à atriz. Em outra montagem, ela aparece como participante do Sincerão, coberta de gosma vermelha.

Em uma das publicações mais compartilhadas, o administrador da página escreveu: “SEM PAPAS NA LÍNGUA! Christiane Torloni bota a boca do trombone e xinga Brígido após chamar ela de ‘Falsa da Casa’ no Sincerão”. Na fala fictícia, a atriz dispara: “Você deveria voltar a subir montanhas pra ver se vira um homem de verdade! Seu moleque!”.

Na narrativa paralela criada pelos fãs, Christiane teria se aproximado de Chaiany, rompido com Maxiane, Jonas, Jordana e Paulo Augusto e se destacado na dinâmica do Sincerão realizada na última segunda-feira. As montagens também exploram referências à carreira da atriz. Em uma delas, ela faz amizade com Solange ao afirmar que são “mulheres, amigas, irmãs”, frase que remete à personagem Helena, vivida por Torloni em “Mulheres apaixonadas”.

Outras postagens mostram a “sister fantasma” comentando estratégias do jogo. “Já tenho dinheiro, se estivesse no lugar dela escolheria a informação privilegiada”, diz uma postagem. Em outra, ela aparece comemorando a eliminação de Matheus, na terça-feira (27/1), ao lado de Ana Paula e Tia Milena. “Ele estava fazendo hora extra dentro da casa”, comemorou a falsa Christiane Torloni.

A repercussão foi tanta que, segundo internautas, a versão fictícia de Christiane Torloni no BBB 26 tem sido mais relevante do que alguns participantes reais da edição. A brincadeira ganhou ainda mais força quando a própria conta oficial da Globo entrou no clima e reagiu aos memes.

Antes da estreia do reality, a equipe da atriz informou que a participação “não faria sentido”, devido a compromissos profissionais previamente assumidos. Christiane está em cartaz no espetáculo “Dois de Nós”, ao lado de Antônio Fagundes e Thiago Fragoso, o que inviabilizaria sua presença no confinamento.

Agora, ela voltou a negar qualquer participação com o programa. “Tudo fake news”, comentou em um post. Veja algumas publicações:

