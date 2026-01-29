Christiane Torloni no BBB 26? Memes com IA simulam participação da atriz

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Christiane Torloni chegou a ser apontada como um dos possíveis nomes do Camarote do Big Brother Brasil 26, mas não entrou oficialmente no reality. No entanto, quase 20 dias depois da estreia do programa, a atriz se tornou presença constante na casa, pelo menos nas redes sociais. Usando Inteligência Artificial, diversos perfis criam montagens da atriz dentro do BBB, interagindo com os participantes e comentando os principais acontecimentos do jogo.

Protagonista de novelas de sucesso da Globo como “Mulheres apaixonadas" (2003) e “Fina estampa” (2011), Torloni chegou a figurar em listas de apostas para o elenco de famosos da edição e ganhou torcida de parte do público. A expectativa, no entanto, não se confirmou. O time oficial do Camarote do BBB 26 foi formado por Aline Campos, Solange Couto, Edilson Capetinha, Juliano Floss e Henri Castelli.

No entanto, isso não impediu que os fãs do BBB criassem montagens, muitas delas com uso de inteligência artificial, em que Christiane aparece ao lado dos confinados, opinando sobre estratégias, alianças e conflitos do jogo. O formato das postagens imita perfis de atualização do programa, com legendas que simulam falas e cenas típicas do BBB.

Em uma das conversas fictícias, Torloni surge dialogando com Babu sobre a postura de uma das sisters. “Somos colegas, parceiros, atores, sabemos identificar quem finge de longe ser quem não é e a Gabriela é uma atriz de quinta, fingida e sempre procurando VT”, diz a legenda atribuída à atriz. Em outra montagem, ela aparece como participante do Sincerão, coberta de gosma vermelha.

Em uma das publicações mais compartilhadas, o administrador da página escreveu: “SEM PAPAS NA LÍNGUA! Christiane Torloni bota a boca do trombone e xinga Brígido após chamar ela de ‘Falsa da Casa’ no Sincerão”. Na fala fictícia, a atriz dispara: “Você deveria voltar a subir montanhas pra ver se vira um homem de verdade! Seu moleque!”.

Na narrativa paralela criada pelos fãs, Christiane teria se aproximado de Chaiany, rompido com Maxiane, Jonas, Jordana e Paulo Augusto e se destacado na dinâmica do Sincerão realizada na última segunda-feira. As montagens também exploram referências à carreira da atriz. Em uma delas, ela faz amizade com Solange ao afirmar que são “mulheres, amigas, irmãs”, frase que remete à personagem Helena, vivida por Torloni em “Mulheres apaixonadas”.

Outras postagens mostram a “sister fantasma” comentando estratégias do jogo. “Já tenho dinheiro, se estivesse no lugar dela escolheria a informação privilegiada”, diz uma postagem. Em outra, ela aparece comemorando a eliminação de Matheus, na terça-feira (27/1), ao lado de Ana Paula e Tia Milena. “Ele estava fazendo hora extra dentro da casa”, comemorou a falsa Christiane Torloni.

A repercussão foi tanta que, segundo internautas, a versão fictícia de Christiane Torloni no BBB 26 tem sido mais relevante do que alguns participantes reais da edição. A brincadeira ganhou ainda mais força quando a própria conta oficial da Globo entrou no clima e reagiu aos memes.

Num mundo paralelo, Christiane Torloni está confinada na casa do #BBB26... ????????? #RedeBBB pic.twitter.com/YB2dKdrHwf — TV Globo ???? (@tvglobo) January 28, 2026

Antes da estreia do reality, a equipe da atriz informou que a participação “não faria sentido”, devido a compromissos profissionais previamente assumidos. Christiane está em cartaz no espetáculo “Dois de Nós”, ao lado de Antônio Fagundes e Thiago Fragoso, o que inviabilizaria sua presença no confinamento.

Agora, ela voltou a negar qualquer participação com o programa. “Tudo fake news”, comentou em um post. Veja algumas publicações:

MOMENTO NOSTALGIA!??



Christiane Torloni cita sua icônica fala de Mulheres Apaixonadas em conversa com Ana Paula e Tia Milena! #BBB26 pic.twitter.com/PcjMxkh8Fa — hoezempic (@luquesbeco) January 28, 2026

O momento mais bonito do VT da Chai foi relembrar o início da amizade dela com a Christiane Torloni pic.twitter.com/TjgGOf0UPf — BauExplica (@BauExplica) January 28, 2026

A Christiane Torloni no #BBB26 tá sendo mais relevante que alguns participantes ????? pic.twitter.com/PsQAL6RY2n — Central Reality (@centralreality) January 28, 2026

????EITA!



Em conversa com Babu, Christiane Torloni dispara:



“Somos colegas, parceiros, atores…e sabemos identificar quem finge de longe ser quem não é…e a Gabriela é uma atriz de quinta…fingida e sempre procurando VT.” #BBB26 pic.twitter.com/SyXZRIlr3c — hoezempic (@luquesbeco) January 27, 2026

jamais vou esquecer da christiane torloni no sincerao de ontem #bbb26 pic.twitter.com/krs9xYrbSZ — ???????????????????????????????? (@chickendalauren) January 28, 2026

Eu amo que a Christiane Torloni tá apoiando a Solange em busca de um embate porque elas são mulheres, são amigas, são irmãs e são atrizeX #BBB26 #RedeBBB26 pic.twitter.com/i99HESEB5A — Yukirin a menorzinha do AKB48 (@brunovovich) January 27, 2026