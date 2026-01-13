Assine
Christiane Torloni presta homenagem a Manoel Carlos: ‘Mudou meu destino’

Redação Flipar
    Em um vídeo publicado em seus perfis, ela relembrou a relação profissional com o autor e comentou a importância dele em sua trajetória artística. Torloni interpretou uma das icônicas “Helenas” de Maneco, como o autor era carinhosamente tratado. Foto: Reprodução do Instagram @christorloni
    Na gravação, Torloni compartilhou recordações dos bastidores da novela “Mulheres Apaixonadas”, exibida em 2003 e um dos maiores sucessos escritos por Manoel Carlos. Foto: Reprodução do Instagram @christorloni
    “Maneco foi esse grande gênio da dramaturgia brasileira. Um homem que me presenteou de muitas maneiras. Primeiro com a presença dele, amigo dos meus pais, como ele foi”, declarou Torloni. Foto: Reprodução do Instagram @christorloni
    “E depois, já na carreira, me oferecendo o papel de filha da Lilian Lemertz, que foi a primeira Helena no rol das grandes Helenas que viriam. Depois, no futuro, me oferecendo um papel definitivo na minha vida, que foi a Helena de ‘Mulheres Apaixonadas’. O Maneco mudou o meu destino”, completou a atriz. Foto: Reprodução do Instagram @christorloni
    Christiane Torloni nasceu em 18 de fevereiro de 1957, em São Paulo, e construiu uma consistente trajetória na televisão, teatro e cinema brasileiros. Foto: Carnaval.com Studios/Wikimédia Commons
    Filha dos atores Monah Delacy e Geraldo Matheus, fundadores do Teatro de Arena, ela cresceu em um ambiente artístico que influenciou diretamente sua escolha profissional. Foto: Reprodução do Instagram @christorloni
    Ainda jovem, iniciou os estudos em artes cênicas e estreou nos palcos antes de conquistar espaço na televisão, onde rapidamente se destacou pela intensidade de suas interpretações. Foto: Reprodução do Facebook
    Em 1981, Christiane Torloni integrou o elenco de “Baila Comigo”, trabalho que marcou sua primeira colaboração com o autor Manoel Carlos. Foto: Reprodução do RFM
    No ano seguinte, participou da novela “Elas por Elas”, produção que representou seu encontro profissional com Reginaldo Faria e também abriu caminho para uma presença mais consistente no cinema. Foto: Jan Ribeiro/Wikimédia Commons
    Ao longo da década de 1980, Christiane atuou em mais de dez longas-metragens, entre eles “O Bom Burguês”, “Rio Babilônia”, “Besame Mucho” e "Beijo no Asfalto", adaptação da obra de Nelson Rodrigues, consolidando sua atuação nas telas. Foto: Reprodução do Facebook
    Nesses trabalhos, ela demonstrou versatilidade ao transitar entre comédia, drama e romance, construindo personagens femininas fortes e carismáticas. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado/Wikimédia Commons
    Na década de 1980, ela ainda atuaria em novelas famosas, como "A Gata Comeu" e "Selva de Pedro". Já nos anos 1990, a atriz aprofundou ainda mais sua relação com o drama, assumindo papéis de maior densidade emocional. Foto: Divulgação
    Um dos marcos desse período foi a novela “A Viagem”, em que interpretou Diná, personagem que se tornou icônica. A atuação consolidou Christiane Torloni como uma intérprete capaz de conduzir histórias intensas e de grande apelo popular. Foto: Divulgação
    Em 2003, voltou a alcançar enorme sucesso ao viver Helena em “Mulheres Apaixonadas”, novela escrita por Manoel Carlos. Foto: Divulgação
    Paralelamente à televisão, Christiane Torloni manteve uma carreira ativa no teatro. Atuou em montagens de grande repercussão e também assumiu funções como produtora e diretora, demonstrando interesse em diferentes aspectos do fazer teatral. Foto: Reprodução do Facebook
    Christiane Torloni foi casada quatro vezes. Da uniÃ£o com o diretor Dennis Carvalho nasceram os filhos gÃªmeos Leonardo e Guilherme. Em 1992, quando tinha 12 anos, Guilherme morreu em um acidente. Foto: FÃ¡bio Rodrigues Pozzebom/ABr/WikimÃ©dia Commons
