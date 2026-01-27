Nikolas e Ana Paula do BBB já discutiram em voo; veja vídeo

Em alta na edição de 2026 do Big Brother Brasil, a mineira Ana Paula Renault protagonizou discussão com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em um voo em 2023.

Na época, o parlamentar foi indagado sobre falas transfóbicas no plenário da Câmara dos Deputados durante o Dia Internacional da Mulher (8/3). O encontro inusitado aconteceu dois dias depois das declarações, que levaram Nikolas a enfrentar acusação de quebra de decoro parlamentar.

"Parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agorinha", disse Ana Paula filmando Nikolas. "Eu te indaguei se você vai continuar cometendo crimes no plenário", continuou.

A mineira voltou ao BBB deste ano entre os ex-participantes ilustres que foram convidados para uma nova aparição, no grupo chamado de “Veteranos”. Ela tinha participado na edição de 2016 e é considerada uma das participantes mais marcantes da história do programa. Na época, Ana Paula foi expulsa por agressão ao brother Renan.

Discussão entre Nikolas e Ana Paula

Na discussão em 2023, Nikolas se esquivou sobre a acusação de transfobia e mencionou a expulsão de Ana Paula: “Como foi sair do Big Brother por agredir alguém? Ex-BBB querendo me criticar (risos)”.

"Eu não estou falando da minha participação no 'BBB'. Estou falando do decoro parlamentar que foi quebrado. Você sabe que poderia ter saído preso, né?", rebateu Ana Paula.

O deputado mineiro, então, também começou a filmar a ex-BBB e disse que tinha o direito de se expressar livremente garantido pela Constituição Federal.

Ana Paula lembrou de outra acusação contra o parlamentar, de 2022, quando ele mostrou um vídeo de uma aluna trans de 14 anos em um banheiro feminino em uma escola de Belo Horizonte.

“Você é mentirosa, minha filha. Não fui eu que filmei, não. Você está passando vergonha aí. Ninguém perguntou sua opinião”, rebateu Nikolas. Apesar de não ter gravado a adolescente no banheiro, ele foi o principal disseminador das imagens, que expuseram a garota de 14 anos nas redes sociais.

Transfobia de Nikolas na Câmara

Nikolas usou uma peruca loira para fazer um discurso transfóbico no Dia Internacional da Mulher, na Câmara dos Deputados. Em tom sarcástico, o deputado afirmou que se "sentia mulher" tendo "lugar de fala" e se autodenominou de "deputada Nikole". Em seguida fez ataques às mulheres transexuais. Pela primeira vez na história, a Câmara Federal tem parlamentares transexuais: a mineira Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP).



Duda Salabert entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma notícia-crime para que o "parlamentar responda criminalmente pelas suas falas". Ela ressaltou que "imunidade parlamentar não blinda nenhum deputado de ato criminoso", disse.



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também criticou o comportamento do deputado nas redes sociais: "O plenário não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos".

