REAÇÃO

Nikolas diz que atingidos por raio estão bem: ‘mesmo com torcida contra’

Deputado diz que vítimas graves "já estão bem" e critica reações negativas à esquerda e à mídia após incidente em ato bolsonarista em Brasília

Repórter
27/01/2026 15:49

Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base
Nikolas Ferreira concede entrevista no Hospital de Base crédito: Vitoria Torres/CB/DA Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a se pronunciar nesta terça-feira (27/1) sobre o incidente que deixou dezenas de feridos durante a mobilização que marcou o fim de sua caminhada até Brasília. Em publicação no X, o parlamentar afirmou que os manifestantes atingidos com maior gravidade por uma descarga elétrica provocada por um raio “já estão bem”.

Ele ainda aproveitou a publicação para tecer críticas a seus adversários políticos e a imprensa. “Mesmo com toda a torcida contra da esquerda e parte da mídia, os últimos atingidos graves pelo raio já estão bem”, escreveu. Na sequência, citou nominalmente duas vítimas. “Seguimos firmes”, escreveu.

A manifestação ocorreu no domingo (25/1), nas imediações do Memorial JK e da Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental, no momento de maior concentração de apoiadores que aguardavam a chegada do deputado à capital federal. Um forte temporal atingiu a região e, durante a chuva intensa, um raio caiu próximo ao público, provocando pânico e deixando dezenas de pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ao menos 89 pessoas precisaram de atendimento, 47 delas encaminhadas a unidades de saúde, com quadros que incluíam queimaduras, taquicardia, torções e hipotermia. NesSa segunda-feira (26/1), quatro vítimas ainda permaneciam internadas, e oito chegaram a ser classificadas como em estado grave no dia do ocorrido.

Relatos de quem estava no local descrevem cenas de confusão logo após a descarga elétrica. O auxiliar de manutenção Cleodemiro Toletino Porto, de 45 anos, contou ter sentido um choque no momento do impacto e viu várias pessoas caírem ao chão.

Já o casal Sabrina e Renato Gadea, que saíram de Guarulhos (SP) para acompanhar a manifestação, relatou que houve desmaios e dificuldade inicial para dimensionar a gravidade da situação. “Eu acordei sentado no chão. Foi muito forte”, disse Renato, que recebeu alta do Hospital de Base no próprio domingo.

Mesmo diante do susto, alguns apoiadores reforçaram o caráter simbólico da mobilização. A cuiabana Natalia Queiroz, de 29 anos, atingida pelo raio enquanto estava ao lado de uma amiga que precisou ser reanimada, afirmou não se arrepender de ter participado do ato. “Tudo vale a pena. Eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo de Mato Grosso para apoiar o Nikolas”, declarou.

A caminhada, iniciada em Paracatu (MG) e concluída após seis dias e cerca de 240 quilômetros percorridos a pé, foi convocada em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e em defesa de anistia para condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ato final reuniu lideranças do bolsonarismo, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e teve críticas ao Supremo Tribunal Federal (SPT).

