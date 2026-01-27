Nikolas ironiza crítica de Amoêdo: '2,5%'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu com ironia às críticas feitas pelo ex-presidente do Partido Novo e ex-candidato à Presidência da República João Amoêdo à mobilização batizada de “Caminhada da Liberdade”, encerrada no domingo (25/1), em Brasília. A declaração de Amoêdo foi publicada nas redes sociais, nessa segunda-feira (26/1).

Ao comentar a manifestação organizada por Nikolas em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, Amoêdo acusou o parlamentar de repetir o que classificou como “padrão bolsonarista”, com um discurso marcado por retórica religiosa, vitimização e ausência de propostas concretas. As críticas foram feitas em uma longa publicação no X (antigo Twitter).

Em resposta, Nikolas adotou um tom sarcástico e reduziu a reação a uma referência eleitoral. Também pelas redes sociais, o deputado escreveu “blz, 2,5%.”, em alusão ao percentual de votos obtido por João Amoêdo na eleição presidencial de 2018, quando o então candidato do Novo terminou a disputa em quinto lugar.

A manifestação que motivou o embate virtual foi organizada por Nikolas ao longo de cerca de seis dias, com uma caminhada de aproximadamente 240 quilômetros entre Paracatu, no Noroeste de Minas, e Brasília. O ato reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e teve como pauta central críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pedidos de anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado.

A mobilização terminou sob forte chuva na capital federal e foi marcada por um grave incidente, quando um raio atingiu manifestantes, deixando dezenas de feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

João Amoêdo, que deixou o Partido Novo após divergências internas e críticas ao alinhamento de parte da direita ao bolsonarismo, tem adotado uma postura cada vez mais crítica a Bolsonaro e a seus aliados.