‘Likes’ de caminhada levam base bolsonarista a surfar na onda de Nikolas

À medida que foi ganhando tração nas redes, a caminhada iniciada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na cidade mineira de Paracatu com destino a Brasília para protestar em defesa de Jair Bolsonaro e dos presos do 8 de Janeiro vem atraindo outros parlamentares interessados em tirar proveito da visibilidade e, claro, dividir o protagonismo.

Aliados do deputado dizem que não foi algo calculado – e que o movimento foi ganhando forma com a repercussão, de maneira inesperada. “Nikolas não prometeu nada e entregou tudo”, diz um deles.

Ao longo do percurso, apoiadores vêm se juntando ao grupo original, incluindo deputados de outras regiões do país. O filho 02 de Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, também foi ao encontro de Nikolas e, como os demais, fez questão de postar imagens em seus perfis na internet.

Sob reserva, uma pessoa de dentro da bancada bolsonarista no Congresso, mas que não se juntou ao grupo, diz que a adesão está ligada diretamente ao alcance de Nikolas, que tem milhões de seguidores, e à possibilidade de “surfar” na exposição. O efeito-manada se intensificou com publicações feitas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Entre os parlamentares que se juntaram a Nikolas Ferreira na estrada estão André Fernandes (PL-CE), Luciano Zucco (PL-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO). O plano do grupo é chegar a Brasília no domingo, 25, e encerrar a caminhada com um ato na Esplanada dos Ministérios.

O gesto de Nikolas ocorre na sequência de episódios em que houve estranhamento e desgaste entre ele e integrantes do clã Bolsonaro. Não faz muito tempo, por exemplo, o deputado mineiro protagonizou uma discussão pública com Eduardo Bolsonaro na esteira das sanções aplicadas ao Brasil pelo governo Donald Trump.