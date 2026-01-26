Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas: "O Brasil acordou, 06"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou, neste domingo (25/1), uma mensagem nas redes sociais em homenagem ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após a caminhada que durou seis dias, de Minas Gerais até Brasília, com o lema “Liberdade e Justiça” e “Acorda, Brasil”.

Na publicação, Michelle exaltou o parlamentar em um texto de cunho religioso. “Nikolas, você é separado por Deus para este tempo. A luz do Senhor resplandece em seu rosto, e a unção que há sobre sua vida quebra jugos e abre caminhos. Você carrega a Palavra com verdade, ousadia e temor, e por onde passa o sobrenatural de Deus se manifesta. Deus tem algo grande, governamental e transformador para a nossa nação através da sua vida”, escreveu.

Ainda segundo Michelle, o deputado é conduzido “com sabedoria, discernimento, coragem e justiça para impactar gerações”. Na mesma publicação, a ex-primeira-dama afirmou que Nikolas foi “adotado” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “O Brasil acordou, 06”, escreveu.

O ato em Brasília foi marcado por uma forte chuva. Ao todo, 89 manifestantes precisaram receber atendimento no local após serem atingidos por um raio no local final da chamada “Caminhada pela Liberdade”, liderada por Nikolas Ferreira. Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 47 pessoas deram entrada em hospitais da capital. Onze delas necessitaram de maiores cuidados médicos, conforme avaliação da corporação.

Segundo o levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a ONG More in Common, a manifestação reuniu cerca de 18 mil pessoas.