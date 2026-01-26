‘Gótica de direita’ que afirmou caminhar com Nikolas Ferreira é fake
Conta pedia PIX, prometia conteúdo adulto exclusivo e acumulou milhares de seguidores
compartilheSIGA
Um perfil autointitulado de “gótica de direita” ganhou projeção nas redes sociais ao se declarar bolsonarista e aparecer em imagens na caminhada com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Apresentando-se como Milena Silva, a conta combinava estética alternativa, discurso político e oferta de material adulto. Mas a mulher nunca existiu e foi criada integralmente por inteligência artificial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O perfil chamou atenção ao aparecer usando uma camisa branca com a frase “Acorda Brasil” na "Caminhada pela Liberdade e Justiça", evento de protesto político realizado na última semana e liderado por Nikolas Ferreira e que pediu a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Em outras imagens, ela aparece usando a camisa da Seleção Brasileira em frente a um espelho.
No momento dos registros, a conta somava mais de 15,7 mil seguidores. Algumas publicações ultrapassavam 300 mil curtidas, com comentários de usuários que tratavam a personagem como real e exaltavam a aparência e o posicionamento político da mulher.
“Gótica de direita, esquerdista não é bem-vindo”, se apresentava o perfil. O link na bio direcionava para um bot de vendas de conteúdo adulto no Telegram.
Leia Mais
No Telegram, o bot identificado como “milenavip1_bot” oferecia diferentes opções de acesso pago. Entre elas, o pagamento único para acesso de um pacote VIP, que custava R$ 30,08, e um acesso mesal ao conteúdo, por R$ 20,08.
Além das assinaturas, outro bot associado ao perfil anunciava pacotes classificados como exclusivos, com valores mais elevados:
- “Meu Submundo”: pacote com cinco vídeos e dez fotos, descrito como “montado perfeitamente no seu gosto” — R$ 199,90;
- “Namoradinha por 7 dias”: promessa de mensagens, fotos, vídeos e interação personalizada;
- Promoção “Namorada por 31 dias”: R$ 99,90 (50% de desconto);
- Sexting: conversa descrita como “quente, próxima e intensa” — R$ 109,90, também com desconto anunciado.
Como bônus, o bot informava que a compra de qualquer pacote daria acesso gratuito ao grupo VIP.
As mensagens promocionais eram escritas em tom sedutor e informal. “Eu sei que pareço uma anjinha de direita. Mas sou gótica, fiel e safada. Aqui tudo é diferente… quer se divertir?”, diz uma mensagem dos bots.
Indícios de inteligência artificial
Usuários começaram a desconfiar da autenticidade do perfil ao notar erros recorrentes nas imagens, comuns em conteúdos gerados por IA. Em uma das fotos, por exemplo, a sigla CBF aparece distorcida após a inversão da imagem, transformando-se em “DBF”.
Também chamou atenção a ausência completa de vídeos e a impossibilidade de encontrar registros da suposta influenciadora fora daquele ecossistema digital. Após a repercussão negativa e a circulação de vídeos denunciando a fraude, o perfil foi desativado.
Até a publicação da reportagem, o link divulgado pelo perfil continuou ativo, permitindo acesso aos bots de venda no Telegram.
Outros perfis semelhantes
O caso da “gótica de direita” não é isolado. Outros perfis com características semelhantes têm circulado nas redes sociais. Um deles se apresenta como Michele Bonato, descrita como “patriota preferida”, de 23 anos. A conta também mistura discurso político, incluindo um vídeo ao lado de Bolsonaro e uma foto na caminhada de Nikolas, ao lado do deputado.
Em meio ao conteúdo político, há também a oferta de conteúdos íntimos, incluindo vídeos, interações diretas e sorteios para gravações com seguidores.
Ver essa foto no Instagram
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No caso de Michele Bonato, os valores das assinaturas variam entre R$ 19,57 e R$ 84,57. Assim como o perfil de Milena Silva, não há confirmação pública de que a identidade apresentada corresponda a uma pessoa real.