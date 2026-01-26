Assine
ATO EM BRASÍLIA

Bia Kicis sobre ato de Nikolas: 'Por sorte os guindastes atraíram o raio'

Deputada publicou vídeo nas redes sociais ao comentar raio que atingiu apoiadores de Nikolas Ferreira durante mobilização em Brasília

26/01/2026 09:01

Ato de Nikolas Ferreira
A mobilização reuniu milhares de apoiadores e culminou em um ato na Praça do Cruzeiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 crédito: Sergio Lima/AFP

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) reagiu nas redes sociais ao raio que atingiu apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a mobilização realizada nesse domingo (25/1), em Brasília. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a parlamentar divulgou um vídeo que mostra o momento exato em que o raio atinge as proximidades da Praça do Cruzeiro.

Na legenda, Bia Kicis atribuiu a ausência de vítimas fatais à presença de estruturas metálicas no local. “Momento exato em que o raio atinge o local da manifestação do ato do @nikolas_dm. Por sorte havia os guindastes que atraíram o raio”, escreveu a deputada.

O vídeo foi publicado poucas horas após o incidente, ocorrido durante um temporal que atingiu o Eixo Monumental, onde apoiadores aguardavam a chegada de Nikolas Ferreira à capital federal. O parlamentar encerrava, naquele momento, uma caminhada iniciada na segunda-feira (19), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

A mobilização reuniu milhares de apoiadores e culminou em um ato na Praça do Cruzeiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao longo de seis dias, Nikolas percorreu cerca de 240 quilômetros a pé, atravessando municípios de Minas Gerais e Goiás, acompanhado por aliados e apoiadores.


Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dezenas de pessoas precisaram de atendimento após a queda do raio. Parte das vítimas foi socorrida no local, enquanto outras foram encaminhadas a hospitais da rede pública. Houve registros de queimaduras e mal-estar.

Ato de Nikolas

Nas redes sociais, o deputado classificou a iniciativa como um ato “pacífico” e de caráter simbólico. Entre os objetivos declarados, está a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de aplicação de penas no Código Penal.

