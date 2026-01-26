Bia Kicis sobre ato de Nikolas: 'Por sorte os guindastes atraíram o raio'
Deputada publicou vídeo nas redes sociais ao comentar raio que atingiu apoiadores de Nikolas Ferreira durante mobilização em Brasília
A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) reagiu nas redes sociais ao raio que atingiu apoiadores do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a mobilização realizada nesse domingo (25/1), em Brasília. Em uma publicação no X (antigo Twitter), a parlamentar divulgou um vídeo que mostra o momento exato em que o raio atinge as proximidades da Praça do Cruzeiro.
Na legenda, Bia Kicis atribuiu a ausência de vítimas fatais à presença de estruturas metálicas no local. “Momento exato em que o raio atinge o local da manifestação do ato do @nikolas_dm. Por sorte havia os guindastes que atraíram o raio”, escreveu a deputada.
Momento exato em que o raio atinge o local da manifestação do ato do @nikolas_dm . Por sorte havia os guindastes que atrairam o raio. pic.twitter.com/NAXJBoaN6u— Bia Kicis (@Biakicis) January 25, 2026
O vídeo foi publicado poucas horas após o incidente, ocorrido durante um temporal que atingiu o Eixo Monumental, onde apoiadores aguardavam a chegada de Nikolas Ferreira à capital federal. O parlamentar encerrava, naquele momento, uma caminhada iniciada na segunda-feira (19), em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.
A mobilização reuniu milhares de apoiadores e culminou em um ato na Praça do Cruzeiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao longo de seis dias, Nikolas percorreu cerca de 240 quilômetros a pé, atravessando municípios de Minas Gerais e Goiás, acompanhado por aliados e apoiadores.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dezenas de pessoas precisaram de atendimento após a queda do raio. Parte das vítimas foi socorrida no local, enquanto outras foram encaminhadas a hospitais da rede pública. Houve registros de queimaduras e mal-estar.
Ato de Nikolas
Nas redes sociais, o deputado classificou a iniciativa como um ato “pacífico” e de caráter simbólico. Entre os objetivos declarados, está a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de aplicação de penas no Código Penal.