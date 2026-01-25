Cleitinho ataca esquerda pelas reações ao raio no ato de Nikolas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) manifestou solidariedade a pessoas atingidas por um raio durante a caminhada organizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que chegou neste domingo (25/1) a Brasília, vindo de Minas Gerais, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). E criticou a esquerda, que estaria celebrando o incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 72 pessoas precisaram de atendimento médico: 42 estavam estáveis, conscientes e orientadas; 30 foram levadas para o hospital, sendo oito em estado grave.

As críticas do senador miram representantes da esquerda e influenciadores. "Pessoas infelizmente foram atingidas por raios. Fica aqui minha solidariedade, minha oração. (...) Agora, o que mais me chama a atenção disso tudo é esse pessoal de esquerda. Inclusive já tem político e influencer debochando dessas pessoas, em vez de ter empatia. (...) Foram essas pessoas que falaram que o amor ia vencer o ódio. (...) E pode ter certeza que neste ano a gente vira o jogo."

"Esse é o nível de mau caratismo da esquerda, comemorando o raio que atingiu pessoas que estavam esperando a chegada de Nikolas na caminhada pela liberdade — isso é justiça", escreve Cleitinho na legenda.

Nikolas chegou a Brasília após percorrer 240 quilômetros de caminhada de Minas Gerais até a capital federal. Sob forte chuva, o parlamentar estava acompanhado de cerca de 400 apoiadores e usando colete à prova de balas. O uso do equipamento teria sido uma recomendação de seguranças por causa de ameaças que teria recebido.

Os manifestantes estavam apoiados num gradil, na Praça do Cruzeiro, e por isso sofreram os efeitos do raio. O ato protesta contra as condenações aos envolvidos no 8 de janeiro - incluindo Jair Bolsonaro - e teve a participação do pastor Silas Malafaia e do vereador Carlos Bolsonaro (PL-SP), além de outros políticos de direita.