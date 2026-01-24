Assine
TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

Lula brinca com teoria de que foi trocado por clone e posa ao lado de sósia

Presidente se encontrou com influenciador que se parece com ele e usa o nome artístico de Lula de Arapiraca

Alessandra Mello
24/01/2026 19:11 - atualizado em 24/01/2026 19:15

Presidente posa ao lado de seu sósia, conhecido como Lula de Arapiraca, em Alagoas
Presidente posa ao lado de seu sósia, conhecido como Lula de Arapiraca, em Alagoas crédito: Ricardo Stuckert/PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou com uma teoria da conspiração de que ele teria morrido e sido substituído por clones que governam em seu lugar.

“Fui até Alagoas entregar casas do Minha Casa, Minha Vida e dei de cara com ele: o Lula de Arapiraca. Certamente esse é um dos clones que tanto falam”, afirmou o presidente em uma postagem no Instagram neste sábado (24/1), onde aparece ao lado do vendedor e influenciador digital Daniel Silveira.

Filiado ao PT, Daniel foi à capital alagoana participar da cerimônia - com a presença de Lula e ministras - de entrega de 1.337 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, e também de ambulâncias e unidades odontológicas móveis. 

Durante o evento, Lula aproveitou para posar ao lado do humorista, vestido praticamente do mesmo jeito que o presidente, com camisa branca e chapéu panamá. 

 

Daniel foi candidato a vereador pelo PT nas eleições de 2024 usando o nome de Lula de Arapiraca, mas obteve apenas 114 votos e não foi eleito.

Essa não é a primeira vez que o presidente aparece ao lado de seu sósia alagoano. Em 2024, no interior de Alagoas, durante uma agenda oficial, Lula chamou Daniel Silveira para subir ao palco para que pudesse provar que é mais bonito que seu "clone".

