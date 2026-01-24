Lula brinca com teoria de que foi trocado por clone e posa ao lado de sósia
Presidente se encontrou com influenciador que se parece com ele e usa o nome artístico de Lula de Arapiraca
compartilheSIGA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou com uma teoria da conspiração de que ele teria morrido e sido substituído por clones que governam em seu lugar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
“Fui até Alagoas entregar casas do Minha Casa, Minha Vida e dei de cara com ele: o Lula de Arapiraca. Certamente esse é um dos clones que tanto falam”, afirmou o presidente em uma postagem no Instagram neste sábado (24/1), onde aparece ao lado do vendedor e influenciador digital Daniel Silveira.
Filiado ao PT, Daniel foi à capital alagoana participar da cerimônia - com a presença de Lula e ministras - de entrega de 1.337 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Maceió, e também de ambulâncias e unidades odontológicas móveis.
Durante o evento, Lula aproveitou para posar ao lado do humorista, vestido praticamente do mesmo jeito que o presidente, com camisa branca e chapéu panamá.
Daniel foi candidato a vereador pelo PT nas eleições de 2024 usando o nome de Lula de Arapiraca, mas obteve apenas 114 votos e não foi eleito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Essa não é a primeira vez que o presidente aparece ao lado de seu sósia alagoano. Em 2024, no interior de Alagoas, durante uma agenda oficial, Lula chamou Daniel Silveira para subir ao palco para que pudesse provar que é mais bonito que seu "clone".