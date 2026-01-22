Assine
overlay
Início PlatôBr

PT aumenta pressão sobre Haddad por candidatura ao Senado

A baixa rejeição ao nome do ministro da Fazenda é um fator que, na opinião de dirigentes do partido, o deixam na condição de favorito a uma das vagas de senador pelo estado

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
22/01/2026 00:52

compartilhe

SIGA
x
PT aumenta pressão sobre Haddad por candidatura ao Senado
PT aumenta pressão sobre Haddad por candidatura ao Senado crédito: Platobr Politica

O PT pretende intensificar os apelos para que o ministro Fernando Haddad (Fazenda) aceite se candidatar a uma vaga ao Senado por São Paulo. Um dado da pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21, serviu de combustível para a pressão que será feita pela cúpula do partido, que espera contar com o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dentre os 13 nomes pesquisados, Haddad foi o que registrou a menor rejeição, 36,9%, cerca de 12 pontos percentuais menor que a Lula (a rejeição ao presidente foi de 49,7%).

“Tirando o Lula, Haddad é a figura mais expressiva da esquerda brasileira e não acredito que ele vá dizer não para todo partido”, disse Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo, centro de estudos políticos do PT, e integrante do diretório nacional da sigla.

Haddad tem dito que não pretende se candidatar neste ano. O assunto, porém, tem sido objeto de conversas dele com o presidente, que também tenta convencê-lo a mudar de ideia.

“Tenho ouvido o presidente Lula e, obviamente, começamos a semana passada a conversar sobre isso. Nós não concluímos nada nessa primeira conversa. Ele está colocando os pontos dele, eu estou colocando os meus, muito respeitosamente, de parte a parte. E nós vamos chegar a algum consenso logo mais”, disse o ministro ao portal UOL na última segunda-feira, 19.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Cantalice, o partido não pode deixar de lançar o ministro, que deve deixar o cargo nas próximas semanas. “Eu não acredito que o partido possa abrir dele em uma disputa ao Senado na qual ele tem um certo favoritismo. A tendência neste ano em São Paulo é eleger um candidato do campo conservador e um do campo progressista. Lula ganhou as eleições na capital e no entorno. Então, a chance de eleger Haddad senador é muito grande”, afirmou o dirigente petista.

Tópicos relacionados:

da-redacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay