Atlas: Lula abre 14 pontos sobre Flávio e beira vitória no 1º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (21/1) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026. No principal cenário de primeiro turno testado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), Lula aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 35,0% do filho do ex-presidente.

Com a margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, o petista encosta na possibilidade de vencer a disputa ainda no primeiro turno, dependendo da taxa de votos válidos.

No cenário estimulado que inclui o senador do PL, os demais candidatos aparecem distantes da polarização. Ronaldo Caiado (União Brasil) soma 4,3%, seguido por Renan Santos (Missão) com 3,4%, Ratinho Jr. (PSD) e Romeu Zema (Novo), ambos com 2,8%. Votos brancos e nulos somam 1,5%, enquanto indecisos representam apenas 0,4%.

Direita dividida

O levantamento também testou um "cenário ampliado", simulando uma divisão no voto conservador com as presenças simultâneas de Flávio Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nesta configuração, Lula mantém a estabilidade com 48,4%, enquanto os votos da oposição se fragmentam: Flávio aparece com 28,0% e Tarcísio soma 11,0%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), registra 2,9% neste cenário, empatado tecnicamente com Renan Santos (Missão), que tem 2,9%.

Outros cenários

A pesquisa explorou diversas configurações de disputa, incluindo testes com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Confira os números:

Contra Tarcísio : Em um embate direto sem Flávio, Lula lidera com 48,5% contra 28,4% de Tarcísio de Freitas.

: Em um embate direto sem Flávio, Lula lidera com 48,5% contra 28,4% de Tarcísio de Freitas. Contra Michelle : Se a candidata do PL fosse Michelle Bolsonaro, Lula venceria por 48,2% a 30,9%.

: Se a candidata do PL fosse Michelle Bolsonaro, Lula venceria por 48,2% a 30,9%. Sem o clã Bolsonaro : Num cenário sem o clã Bolsonaro ou Tarcísio, Lula lidera com 48,8%. Ronaldo Caiado sobe para a segunda posição com 15,2%, seguido por Romeu Zema (Novo) com 11,4%.

: Num cenário sem o clã Bolsonaro ou Tarcísio, Lula lidera com 48,8%. Ronaldo Caiado sobe para a segunda posição com 15,2%, seguido por Romeu Zema (Novo) com 11,4%. Cenário com Haddad: O ministro Fernando Haddad (PT) apareceria numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, com 41,5% contra 35,4%.

A pesquisa

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.418 pessoas via recrutamento digital aleatório (Atlas RDR) entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02804/2026.