Assine
overlay
Início Política
EM BRASÍLIA

Raio atinge bolsonaristas em ato de Nikolas em Brasília

Incidente ocorreu no Eixo Monumental durante mobilização que marcou a chegada do deputado Nikolas Ferreira à capital federal

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/01/2026 13:59 - atualizado em 25/01/2026 14:01

compartilhe

SIGA
x
Grupo estava concentrado no Eixo Monumental enquanto aguardava a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira à capital federal
Grupo estava concentrado no Eixo Monumental enquanto aguardava a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira à capital federal crédito: Reprodução/Redes Sociais

Manifestantes ficaram feridos ao serem atingidos por uma descarga elétrica provocada por um raio, na tarde deste domingo (25/1), em Brasília, durante a mobilização que marca a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) à capital federal. As vítimas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da rede pública do Distrito Federal. As informações são do g1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo estava concentrado nas imediações do Memorial JK, no Eixo Monumental, no momento em que um forte temporal atingiu a região. Os manifestantes aguardavam a passagem da caminhada organizada por Nikolas, que percorreu cerca de 240 quilômetros a pé, desde Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, até Brasília, ao longo de seis dias.

Pouco antes das 13h, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas para atender a ocorrência. Imagens que circularam nas redes sociais mostram pessoas sendo carregadas por outros participantes do ato em busca de atendimento médico.

Segundo informações levantadas pelo g1, ao menos 15 pessoas receberam atendimento inicial em uma tenda de emergência montada no local pelos bombeiros. Desse total, pelo menos sete precisaram ser levadas para unidades hospitalares. Ainda conforme a apuração, parte dos atendidos não apresentava ferimentos aparentes, mas necessitou de assistência em razão do susto e do abalo emocional causado pelo episódio.

Leia Mais

A concentração no Eixo Monumental fazia parte da mobilização que culmina, neste domingo, em uma manifestação na Praça do Cruzeiro, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, e de condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao longo do percurso, Nikolas esteve acompanhado por centenas de apoiadores e afirmou ter caminhado, em média, cerca de 40 quilômetros por dia, sem planejamento prévio detalhado de trajeto ou logística, contando com o apoio de aliados para alimentação e hospedagem.

A caminhada foi acompanhada por forças de segurança, diante dos riscos do deslocamento de um grupo numeroso às margens de rodovias federais. Nas redes sociais, a mobilização foi divulgada como um ato “pacífico” e de caráter simbólico.

Segundo o deputado, um dos principais objetivos da iniciativa é pressionar o Congresso Nacional a derrubar vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, que altera critérios de aplicação de penas no Código Penal e pode beneficiar réus condenados pelos atos antidemocráticos.

Em meio à mobilização, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a proibição de manifestações em frente ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde Jair Bolsonaro está detido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na decisão, o ministro cita a caminhada organizada por Nikolas Ferreira e avalia que o movimento teria o “propósito de causar protesto ostensivo contra decisões do Supremo Tribunal Federal”. Moraes autorizou a retirada imediata de eventuais manifestantes da área e a prisão em flagrante de quem descumprir a ordem, além de determinar o reforço do policiamento na região.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados distrito-federal jair-bolsonaro nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay