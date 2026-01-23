Caminhada de Nikolas tem proteção policial e assessora de plantão com pomada e Gatorade

CRISTALINA, GO (FOLHAPRESS) - Enquanto caminha cercado de centenas de apoiadores rumo a Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) conta com a proteção de forças policiais e o apoio de funcionários de seu gabinete para comer e aliviar as consequências físicas do percurso. O parlamentar andou até esta sexta (23) cerca de 160 km e afirma não ter feito preparação prévia.

Nikolas partiu na última segunda-feira (19) da cidade de Paracatu, em Minas Gerais, em direção à capital federal. Ele organizou a marcha como um protesto contra a condenação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado.

No trajeto da caminhada pela manhã, acompanhado pela reportagem, uma das assessoras de Nikolas ficou ao lado do deputado com uma garrafa de Gatorade, bebida hidratante, e um creme de corpo.

Nas paradas, de acordo com um assessor e vídeos, o deputado tira os sapatos, coloca os pés no gelo e passa uma pomada usada para o alívio de dores musculares.

Apesar de haver apoiadores oferecendo comida no caminho, o cordão de proteção que se formou ao redor do deputado não permite que ele pare. A assessoria do gabinete teme que em meio aos apoiadores haja infiltrados que possam agredir o deputado.

Em conjunto, a Polícia Militar de Goiás, a Polícia Legislativa e a Polícia Rodoviária Federal acompanham a caminhada que partiu nesta sexta sob chuva, às 8h30, do povoado de São Bartolomeu, em Cristalina, a Luziânia, em Goiás. O Corpo de Bombeiros também participou da ação, mas com foco especial na parte mais estreita do trajeto, conhecida por registrar acidentes.

Apoiadores que queiram falar ou tirar fotos com o deputado durante a manifestação têm pouco tempo, já que o cordão de segurança tenta controlar o movimento de pessoas e pede que elas se retirem logo após o contato.

Nikolas Ferreira tem caminhado por cerca de 40 km por dia e diz não ter planejado as paradas para comer e os pontos para dormir. "A logística foi feita na hora. A gente saiu de Paracatu e a gente foi colocando no Google Maps para poder ver quantos quilômetros faltavam para chegar em Brasília, e aí a cada 30 ou 40 quilômetros a gente tentava ver se tinha alguma casa", disse à reportagem. Ele passou a noite de quarta para quinta em uma fazenda em Cristalina.

Nesta sexta, uma das paradas para o almoço do grupo foi organizada perto de um posto na rodovia Presidente Juscelino Kubitschek com o apoio do vereador de Goiânia Igor Franco (MDB-GO).

Nikolas planeja chegar no domingo (25) à Praça do Cruzeiro em Brasília, onde fará uma manifestação contra as condenações por golpe de Estado. O deputado não sabe se o movimento terá adesão de outros nomes do bolsonarismo, como a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Os deputados André Fernandes (PL-CE), Coronel Zucco (PL-RS) e Gustavo Gayer (PL-GO) têm acompanhado o parlamentar no trajeto, além do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Na terça, os filhos do ex-presidente declararam apoio à proposta do deputado. Carlos Bolsonaro, pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, participou pessoalmente da manifestação naquele dia.

Nesta sexta (23), o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), lider do PT na Câmara, publicou vídeo em que afirma que a caminhada "é crime e está colocando a vida de pessoas em risco na BR 040".