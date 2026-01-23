Podcast: Falcões x Simões nas eleições mineiras, e Nikolas na estrada

A edição desta sexta-feira (23/1) do Política EM Pauta, podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores da política mineira e nacional, destrincha o embate entre a deputada estadual Lud Falcão (Podemos) e o vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões (PSD), as articulações do PT na corrida pelo governo de Minas e a caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira rumo a Brasília. O episódio já está disponível no YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.

A abertura começa pela acusação da deputada estadual Lud Falcão contra o vice-governador Mateus Simões, caso que teve forte repercussão na Assembleia Legislativa e reacendeu o debate sobre relações de poder e gênero na política.

Na sequência, o podcast analisa o cenário da sucessão ao Palácio Tiradentes. Com o PT ainda sem um nome definido, o podcast discute as especulações em torno do senador Rodrigo Pacheco e a entrada de um novo nome no radar do partido: a reitora da UFMG, Sandra Goulart, convidada por lideranças petistas para entrar no jogo eleitoral.

No terceiro e último bloco, os repórteres comentam a caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) rumo a Brasília, em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O protesto levantou alertas da Polícia Rodoviária Federal, gerou questionamentos da esquerda sobre segurança e recursos envolvidos e chamou atenção pelo uso de inteligência artificial para inflar imagens da mobilização nas redes sociais.

A apresentação do episódio ficou por conta dos repórteres Alessandra Mello, Andrei Megre e Sílvia Pires, da editoria de Política. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify.