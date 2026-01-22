Deputada diz que Simões ameaçou retaliação se AMM não pedisse desculpas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada estadual Lud Falcão (Podemos) afirmou ter sido alvo de uma ameaça por parte do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), após críticas feitas pelo marido dela, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão, à atuação do governo estadual na relação com as prefeituras.

Na gravação em vídeo publicado nas redes sociais da parlamentar na noite dessa quarta-feira (21/1), Lud Falcão relata que recebeu uma ligação de Simões, na qual o vice-governador teria condicionado o atendimento de demandas apresentadas por ela ao Executivo estadual a um pedido de desculpas público de Luís Eduardo Falcão.

Segundo a deputada, o contato ocorreu minutos após o presidente da AMM divulgar um vídeo criticando uma fala de Simões, em 15 de janeiro. Na ocasião, o vice-governador mencionou, em tom irônico, o apoio oferecido por um município do interior à Polícia Militar, resumindo a colaboração à cessão de “dois estagiários”.

Embora Simões não tenha citado Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão respondeu à fala do vice-governador na condição de presidente da AMM. Em rede social, divulgou um vídeo em que argumenta que os municípios assumem custos elevados para manter serviços que seriam de responsabilidade do Estado, especialmente nas áreas de segurança pública e saúde.

O prefeito citou o exemplo de Patos de Minas, que, segundo ele, arca com despesas relacionadas ao funcionamento de estruturas da Polícia Civil, da Polícia Militar e de equipamentos de saúde, incluindo aluguel de imóveis, cessão de servidores, combustível e manutenção. Segundo ele, os gastos ultrapassariam R$ 7 milhões por ano.

Relato de ameaça

No vídeo divulgado pela deputada, Lud Falcão conta que Simões a procurou por telefone e disse que, caso o presidente da AMM não entrasse em contato até a meia-noite para se desculpar, nenhuma solicitação feita por ela ao governo estadual seria atendida. A parlamentar classificou o conteúdo da ligação como uma ameaça e disse que as demandas apresentadas por seu gabinete se referem a interesses de municípios e da população, e não a pleitos pessoais.

A deputada também criticou a postura do vice-governador diante das manifestações do marido e pontuou que a condução do episódio demonstra dificuldade em lidar com críticas políticas. No vídeo, ela associa o caso a um comportamento autoritário e afirma que o diálogo institucional deveria prevalecer na relação entre o Executivo estadual, o Legislativo e os municípios.

Além disso, Lud Falcão alegou ter se sentido desrespeitada pessoalmente e declarou que Simões deveria ter tratado o assunto diretamente com o presidente da AMM.

"Quem é o senhor para falar que vai fechar as portas, mandar os porteiros para que eles não atendam uma deputada, que tem legitimidade. Eu tive 59 mil votos. O senhor almeja tanto ser candidato ao governo do Estado de Minas Gerais, o básico da política o senhor não faz, que, primeiro, é ter respeito. O segundo, saber ouvir críticas. E o terceiro, dialogar. Na política, nós construímos pontes. Dialogamos para chegar no melhor resultado para o povo. O senhor quer agir de cima para baixo", disparou.

"E olha que por enquanto é só um vice-governador. Quando for o governador, quem pensar contra o senhor, o senhor vai agir de forma tirana. Isso me dói muito, porque além de tudo, mostrou ser um grande machista. O número do meu marido, o senhor tem. Faça o favor de ter coragem e ligar para ele e não achar que eu sou frágil, que eu sou covarde, de receber sua ligação para mandar um recado para ele. Eu não mando recado, eu executo", completou.

Críticas ao Estado

À frente da associação que representa 837 dos 853 municípios mineiros, Luís Eduardo Falcão tem intensificado críticas ao que considera concentração de receitas na União e nos estados, enquanto as prefeituras permanecem responsáveis pela execução direta de serviços essenciais.



O presidente da AMM é apontado como potencial candidato ao governo de Minas, embora ainda não tenha confirmado a intenção nem definido filiação partidária. Já Mateus Simões, atual vice-governador, é pré-candidato e aposta na sucessão do governador Romeu Zema (Novo), que será candidato à Presidência da República.

Até o momento, Mateus Simões não se manifestou publicamente sobre as declarações da deputada. A AMM também não divulgou nota oficial adicional sobre o episódio.

