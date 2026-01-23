Simões diz que deputada usa pauta das mulheres para se vitimizar

O vice-governador Mateus Simões (PSD) disse que a deputada estadual Lud Falcão (Podemos) usa a pauta das mulheres “para construir uma narrativa de vitimização que não corresponde aos fatos”. “A pauta das mulheres merece respeito, responsabilidade e não pode ser instrumentalizada politicamente”, afirmou Simões por meio de nota.

A parlamentar acusou o vice de ameaçá-la de retaliação após seu marido, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Luis Eduardo Falcão (sem partido), publicar um vídeo com críticas à atuação do governo estadual na relação com as prefeituras.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a parlamentar relata que, no dia 21 de janeiro, recebeu uma ligação de Simões, na qual o vice-governador teria condicionado o atendimento de demandas apresentadas por ela ao Executivo estadual a um pedido de desculpas de Luís Eduardo Falcão.

A deputada acusou o governador de machismo e questionou o fato de ele ter ligado para ela e não para o presidente da AMM. Inicialmente, Simões evitou responder publicamente à postagem da deputada, que é vice-líder do governo Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), mas, nesta sexta (23/1), mudou de ideia após a enorme repercussão do caso.

“A decisão inicial foi não responder, para evitar dar protagonismo a algo que não se sustenta na realidade. A política pode muito, mas não pode tudo. A ânsia por protagonismo e visibilidade não pode justificar o uso de uma pauta legítima e sensível para tentar construir uma narrativa de vitimização que não corresponde aos fatos. Esse tipo de atitude empobrece e rebaixa o debate público”, declara Simões na mesma nota.

Repercussão

A deputada recebeu a solidariedade de diversos parlamentares inclusive de deputadas estaduais que, por meio de uma nota, classificaram o episódio como “violência política de gênero”.

O presidente da AMM também se manifestou e disse que a atitude de Simões foi “baixa, pequena e rasteira”. “Alguém que ocupa o cargo de vice-governador, e pretende ser governador, agir dessa forma baixa, pequena, rasteira... E antes mesmo de dizer uma palavra sequer na ligação. Por que ligar para ela em vez de ligar para mim?”, questionou Luís Eduardo Falcão.

Lud Falcão também recebeu a solidariedade da coordenadora da bancada feminina na ALMG, Lohanna França (PV). "O vice-governador de Minas Gerais ameaçou uma deputada estadual, eleita com quase 60 mil votos, vice-líder da bancada feminina, que eu tenho alegria de liderar, representa o homem e a mulher do campo, a região dela e todos os mineiros com brilhantismo”, disse Lohanna, em vídeo postado nas redes sociais.

Eleita pela primeira vez nas eleições de 2022, Lud é empresária e advogada.