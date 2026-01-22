Líder da bancada feminina critica Simões e manifesta apoio a Lud Falcão

A líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Lohanna França (PV), prestou solidariedade à deputada estadual Lud Falcão (Podemos).

Lud afirmou ter sido alvo de uma ameaça por parte do vice-governador Mateus Simões (PSD), após críticas feitas pelo marido dela, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão, à atuação do governo na relação com as prefeituras.

“O vice-governador de Minas Gerais ameaçou a deputada estadual Lúcia Falcão, e você não ouviu errado. O vice-governador de Minas Gerais ameaçou uma deputada estadual, eleita com quase 60 mil votos, vice-líder da bancada feminina, que eu tenho alegria de liderar, que representa o homem e a mulher do campo, a região dela e todos os mineiros com brilhantismo”, disse Lohanna, em vídeo postado nas redes sociais.

A líder da bancada questionou o motivo de o vice-governador não ter ligado diretamente para o marido da deputada e também o fato de ele, de acordo com Lud Falcão, ter condicionado o atendimento de demandas apresentadas por ela ao Executivo estadual a um pedido de desculpas público de Luís Eduardo Falcão.

“Isso demonstra muita coisa, mas principalmente ódio às mulheres e patrimonialismo. Ódio às mulheres porque ele parece achar que a deputada Lúcia é secretária do marido. Ele não tem o telefone do prefeito de Patos de Minas, o Falcão, que inclusive é presidente da AMN... Liga para ele. Ou ele achou mais fácil engrossar como mulher deputada estadual?”, questionou Lohanna, que faz parte da base de oposição ao governo Romeu Zema (Novo) na ALMG.

Segundo ela, o “patrimonialismo está muito claro quando ele diz que, se ela não conseguisse fazer o prefeito pedir desculpas, seria impedida pelos porteiros de entrar na Cidade Administrativa (sede do governo de Minas)". “Ele (Simões) acha que é dono do estado? Acha que pode decidir se as pautas da região da deputada Lud vão ser atendidas ou não?”, indagou Lohanna.

Procurado, o vice-governador, por meio de sua assessoria, não quis comentar o caso. O presidente da AMM também foi procurado, mas ainda não respondeu ao pedido de um posicionamento.

Falcão tem tido embates com o governo do estado por causa de repasses de recursos para as prefeituras e da privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que contou com o apoio da deputada Lud Falcão. Ele também é cotado como pré-candidato ao governo do estado, mas segue sem legenda, desde que deixou o partido Novo.