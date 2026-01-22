Parlamentares prestam solidariedade a Lud Falcão após denúncias de ameaça

Deputadas estaduais prestaram, por meio de uma nota, solidariedade à também parlamentar Lud Falcão (Podemos), que afirmou ter sido vítima de ameaça de retaliação por parte do vice-governador Mateus Simões (PSD), devido às críticas feitas pelo seu marido ao governo do estado. A deputada estadual é casada com o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira dos Municípios, Luis Eduardo Falcão (sem partido).

Na nota, assinada pelas deputadas Ana Paula Siqueira (Rede), Andreia de Jesus (PT), Beatriz Cerqueira (PT), Bella Gonçalves e Lohanna França (PV), as parlamentares classificaram como “absolutamente inaceitável” a atitude do vice-governador, que, após uma manifestação do presidente da AMM, “tenha optado por dirigir ataques diretamente à parlamentar, numa atitude que escancara o machismo ainda presente na política”.





“Esse é um claro caso de violência política de gênero, prática que busca intimidar, silenciar e constranger uma mulher eleita, utilizando-se de sua posição de poder para atacar não ideias, mas a dignidade e a autoridade da parlamentar.”

As deputadas afirmaram que não aceitarão intimidações, ameaças ou qualquer forma de violência contra nenhuma mulher na política. “Deputadas eleitas representam a vontade popular e devem ser tratadas com a dignidade que o cargo exige. Seguiremos vigilantes, unidas e firmes na defesa da democracia, do respeito institucional e do direito das mulheres de exercerem plenamente seus mandatos, sem medo e sem silenciamento”, afirmam.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, a deputada afirmou ter sido alvo de uma ameaça por parte de Simões, após críticas feitas por seu marido à atuação do governo estadual na relação com as prefeituras. Ela disse que o governador teve uma atitude machista ao ligar para ela e não diretamente para seu marido e afirmou, em entrevista ao Estado de Minas, não se dobrar às pressões, além de também classificar a atitude do vice como violência política de gênero.

A deputada afirma que recebeu uma ligação de Simões, “aos berros”, na qual o vice-governador teria condicionado o atendimento de demandas apresentadas por ela ao Executivo estadual a um pedido de desculpas de seu marido.

“Eu não disse uma palavra. Ele só gritava”, afirmou a deputada. Ela disse ainda que gravou o vídeo imediatamente após o telefonema, mas decidiu aguardar antes de publicar, imaginando que o vice poderia se arrepender e ligar na sequência se desculpando, mas isso não aconteceu. Lud Falcão disse ainda que não é "secretária" do marido e que tem atuação política própria e independente. "Ele tem o telefone do meu marido. Devia ter ligado para ele gritando e não para mim." A deputada classificou a atitude do vice como "machista" e "desequilibrada".

O presidente da AMM engrossou as reclamações, classificando a atitude do vice-governador com a deputada como "baixa" e “rasteira”. Simões preferiu o silêncio e, procurado pela reportagem, não quis comentar a polêmica. “Alguém que ocupa o cargo de vice-governador e pretende ser governador agir dessa forma baixa, pequena, rasteira, antes mesmo de dizer uma palavra sequer na ligação. É por isso que ligou para ela ao invés de ligar para mim”, questionou Falcão, que é cotado como pré-candidato ao governo do estado, mesmo cargo almejado por Simões.