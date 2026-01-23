Assine
overlay
Início Política
CAMINHADA PARA BRASÍLIA

‘Gado na pista’: homem toca berrante para caminhada de Nikolas

Parlamentar saiu de Paracatu (MG) na segunda-feira (19/1) rumo a Brasília para protestar contra o presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF)

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/01/2026 17:28

compartilhe

SIGA
x
Músico ficou famoso por usar trompete para se manifestar politicamente
Músico ficou famoso por usar trompete para se manifestar politicamente crédito: Reprodução/Trompetista

A caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para Brasília (DF) teve uma trilha sonora inusitada nesta sexta-feira (23/1). Um apoiador do presidente Lula (PT) apareceu no local e tocou um berrante para o movimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Cuidado! Tem gado solto na pista”, brincou o homem, nas redes sociais. Identificado como Fabiano “TromPetista”, ele é militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e ficou conhecido por usar o instrumento de sopro para se manifestar politicamente.

Ele ganhou maior projeção em março do ano passado, quando tocou a marcha fúnebre enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedia entrevista coletiva após uma sessão de seu julgamento no processo por tentativa de golpe de Estado.

Leia Mais

Caminhada de Nikolas

O parlamentar saiu de Paracatu (MG) na segunda-feira (19) rumo a Brasília para protestar contra o presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Diversos políticos e apoiadores se uniram a Nikolas no trajeto, de 240 km no total.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O grupo pretende chegar à capital federal no domingo (25) para um protesto na Praça do Cruzeiro.

Tópicos relacionados:

brasilia caminhada gado nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay