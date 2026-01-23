‘Gado na pista’: homem toca berrante para caminhada de Nikolas
Parlamentar saiu de Paracatu (MG) na segunda-feira (19/1) rumo a Brasília para protestar contra o presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF)
A caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para Brasília (DF) teve uma trilha sonora inusitada nesta sexta-feira (23/1). Um apoiador do presidente Lula (PT) apareceu no local e tocou um berrante para o movimento.
“Cuidado! Tem gado solto na pista”, brincou o homem, nas redes sociais. Identificado como Fabiano “TromPetista”, ele é militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e ficou conhecido por usar o instrumento de sopro para se manifestar politicamente.
Ele ganhou maior projeção em março do ano passado, quando tocou a marcha fúnebre enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedia entrevista coletiva após uma sessão de seu julgamento no processo por tentativa de golpe de Estado.
Caminhada de Nikolas
O parlamentar saiu de Paracatu (MG) na segunda-feira (19) rumo a Brasília para protestar contra o presidente Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF). Diversos políticos e apoiadores se uniram a Nikolas no trajeto, de 240 km no total.
O grupo pretende chegar à capital federal no domingo (25) para um protesto na Praça do Cruzeiro.