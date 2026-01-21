Nikolas na caminhada até Brasília: ‘A gente não vai dar paz para eles’

Após completar 100 km de caminhada, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que “não vai dar paz” para os opositores. Ele pretende chegar até Brasília (DF) no domingo (25/1) para protestar contra o governo Lula (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar tem compartilhado vídeos e fotos em tempo real do movimento. Ao bater a marca de 100 km do total de 240 km, ele divulgou um vídeo para “relembrar” os motivos do protesto. Nikolas reclamou da corrupção, do crime organizado, de uma suposta “ficha corrida” de Lula e da situação da saúde, educação e saneamento do país.

“Que país é esse que vê isso tudo acontecendo e não acorda? Que país é esse que a gente normalizou olhar e falar: 'Ah, não vai dar nada. Não adianta'”, justificou Nikolas.

O parlamentar falou em diferentes oportunidades que enxerga a caminhada como o início de um movimento de revolta: “Entregar o país para esses caras é tudo que eles querem”.

Sem paz

“A gente não tem praticamente mais nenhum meio de ação, as instituições [estão] corrompidas. E eu não tenho dúvidas de que o que restou foi a nossa voz. Enquanto nós tivermos voz, eles vão ouvir. Já que eles não nos dão paz, a gente também não vai dar paz para eles”, completou.

Nikolas chegou a Cristalina (GO) pouco depois dos 100km. O grupo vai dormir na cidade e retomar a caminhada na manhã de quinta-feira (22).

