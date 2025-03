Bolsonaro: trompetista toca 'Marcha fúnebre' durante coletiva

Durante a coletiva de Jair Bolsonaro (PL) na noite desta quarta-feira (26/3), uma trilha sonora atípica acompanhou algumas falas do ex-presidente, que se tornou réu por decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Enquanto Bolsonaro falava com a imprensa, o músico Fabiano Duarte, assessor do Partido dos Trabalhadores (PT), tocava músicas, como o jingle "Tá na Hora do Jair, Já Ir Embora", de Juliano Madeirada, sucesso nas eleições de 2022, e também a "Marcha fúnebre".

As imagens transmitidas pela CNN Brasil mostram que, ao ouvir a música comumente usada para indicar a morte de alguém, Bolsonaro franze a testa e fica procurando de onde vem a canção. Ação também é repetida por deputados bolsonaristas que acompanhavam a declaração.

"Cuidado! Pode ser um sinal. Vou esperar um pouquinho (para continuar a falar)", afirmou Bolsonaro, enquanto a "Marcha fúnebre" ressoava.

O ex-presidente afirmou que o som o recordava dos tempos de quartel, mas, assim que a canção de Madeirada passou a ser tocada, voltou a responder os jornalistas.

"Saudades dos meus tempos de quartel. Toque de corneta", disse antes de retomar as respostas aos jornalistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em suas redes sociais, o músico, que também usa a alcunha Trom Petista, celebrou a decisão da Suprema Corte. "Hoje é o primeiro ato da reconciliação da história com a Justiça", escreveu em suas redes sociais.