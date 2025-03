Petistas fazem festa na porta da casa de Bolsonaro, agora réu

Militantes do PT foram à entrada do condomínio de Bolsonaro, no Jardim Botânico, bairro nobre de Brasília, com carro de som e faixas, na tarde desta quarta-feira, 26, depois que o ex-presidente foi declarado réu por tentativa de golpe de Estado.

A manifestação foi pequena, mas barulhenta.

A trilha sonora que tocou exaustivamente foi uma música da campanha de 2022, “Tá na hora, tá na hora do Jair já ir embora”.

A informação de que a festa aconteceria foi antecipada pela coluna do Estadão.