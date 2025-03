Lula: Bolsonaro 'tentou dar golpe e contribuir para o meu assassinato'

Horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virar réu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou no Japão que Bolsonaro "tentou dar um golpe no país" e "contribuir" para seu assassinato e de outras autoridades.

Essa foi a primeira declaração de Lula sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acatar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e mais sete pessoas.

"É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira", disse Lula em entrevista coletiva na manhã de quinta-feira (27/3, horário local; noite de quarta-feira 26/3 no horário de Brasília)

"Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu", completou.

Reuters Após ter virado réu, Bolsonaro falou à imprensa que as acusações contra ele são infundadas

Nesta quarta-feira (26/03), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade aceitar denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro, que agora é réu por acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; tentativa de golpe de Estado; envolvimento em organização criminosa armada; dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Outros sete denunciados cujos casos também foram avaliados pela Primeira Turma entre terça e quarta-feira também se tornaram réus.

Entre eles, estão três generais do Exército e ex-ministros durante o governo Bolsonaro: Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).

Os oito réus fariam parte do que a Procuradoria-Geral da República (PGR) chamou de "núcleo crucial" de uma trama golpista contra a vitória de Lula nas eleições de 2022. Todos negam as acusações.

Após o encerramento do julgamento da denúncia, Bolsonaro reuniu a imprensa na saída do Senado e fez um longo discurso.

O ex-presidente afirmou que a acusação contra ele é "infundada" e destacou que não estava no Brasil no dia dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

A acusação da PGR aponta que Bolsonaro teria liderado uma tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques.

"Espero colocar um ponto final nisso. A acusação contra mim é muito grave, infundada, e não é algo que eu diga da boca para fora. Parece que há algo pessoal contra mim", disse a jornalistas.

O ex-presidente também voltou, na tarde desta quarta-feira, a colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.

Ele está inelegível até 2030 após ter sido punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação ao colocar em dúvida a lisura das eleições de 2022.

Visita de Lula ao Japão

Getty Images Lula foi recebido em visita de Estado, um raro tipo de recepção no Japão

Lula passou os primeiros dias desta semana em Tóquio, em visita de Estado.

Ele aproveitou a viagem na rara condição de visita de Estado para discursar contra o protecionismo, no momento em que o tarifaço de Donald Trump promete abalar o comércio internacional.

O presidente brasileiro participou de uma recepção e um jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial, acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva. Também teve reunião com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e ministros brasileiros e japoneses no Palácio Akasaka, em Tóquio.

Nesta quinta-feira (27/3), ele embarca para o Vietnã, onde tem previstos encontros com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chính, e o presidente do Vietnã, Luong Cuong, entre outras autoridades.

No sábado (29/3), retorna ao Brasil.

A Ásia é o destino da primeira viagem internacional de longa distância do presidente após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

À BBC News Brasil, Janja da Silva disse que Lula está "plenamente restabelecido, sem nenhuma sequela do acidente, nem da cirurgia que aconteceu em dezembro".

Na entrevista, ela afirmou que Lula diz que será candidato em 2026 se estiver bem de saúde – e complementou dizendo que a saúde dele está "muito forte".

"Não sei [se Lula será candidato]. Você sabe que ele fala sempre que… ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde, então… É isso", afirmou.

Janja chegou ao Japão uma semana antes de Lula, sem que a ida fosse divulgada, e virou alvo de críticas da oposição.

Questionada pela BBC News Brasil, Janja disse que "nunca houve falta de transparência" e afirmou que economizou em passagem aérea e hospedagem.

Em uma agenda diferente do presidente, Janja foi convidada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para visitar a finalização das obras do Pavilhão Brasil na Expo Osaka, que começa em 13 de abril e terá seis meses de duração.

"Obviamente, eu vim com a equipe precursora, inclusive, para economizar passagem aérea. Vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador", afirmou.

Janja não vai ao Vietnã com o presidente. Ela seguiu para a França, onde vai discursar no evento Nutrition for Growth sobre desnutrição infantil, a convite do presidente francês, Emmanuel Macron.