'Covarde, tem que ser preso': manifestante grita para Bolsonaro em coletiva

Um homem aproveitou uma entrevista coletiva de Jair Bolsonaro (PL) em Brasília para se manifestar. "Você é um covarde! Você tem que ser preso; você e sua raça", bradou contra o ex-presidente, que, nesta quarta-feira (26/3), se tornou réu em um processo que o acusa de encabeçar uma tentativa de golpe de Estado.

As declarações do manifestante não pararam por aí. "Seu filho está nos Estados Unidos agora, deixou você na mão; seu filho é outro bandido", prosseguiu, se referindo a Eduardo Bolsonaro.

"Assassino, ajudou a matar um monte de gente nesse Brasil", concluiu o homem. Após gritar, ele foi cercado por seguranças do Senado Federal e forçado a deixar o local.



Mais protestos

Durante a mesma entrevista coletiva, outro opositor aproveitou para se manifestar. Com um trompete, o músico Fabiano Duarte, assessor do Partido dos Trabalhadores (PT), tocou músicas como o jingle "Tá na hora do Jair, já ir embora", de Juliano Madeirada, sucesso nas eleições de 2022, e a "Marcha fúnebre".

Nas redes sociais, o músico, que também usa a alcunha Trom Petista, celebrou a decisão da Suprema Corte. "Hoje é o primeiro ato da reconciliação da história com a Justiça", postou.

Pronunciamento após denúncia



Na coletiva, Bolsonaro procurava se defender após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria para aceitar a denúncia contra ele. Além do ex-presidente, outros sete ex-integrantes do governo dele, incluindo três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil) — também serão julgados.

Acompanhado de deputados e senadores do PL, Bolsonaro se mostrou contrariado com a decisão por unanimidade da Primeira Turma do STF e voltou a refutar as acusações de atentar contra a democracia. "Eu sou golpista?", questionou durante a entrevista coletiva.