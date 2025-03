Álvaro Damião pede que cerimônia de posse respeite luto oficial por Fuad

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), enviou nesta quarta-feira (26/3) um ofício ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Juliano Lopes (Podemos), pedindo que a cerimônia de posse seja realizada em 3 de abril, respeitando o período de luto de oito dias. Fuad Noman (PSD) morreu nesta manhã.

"Cumprimentando vossa excelência, em observância ao disposto no artigo 106 da do município de Belo Horizonte – LOMBH – e no Decreto Municipal nº 19.044, de 26 de março de 2025, solicito sua especial sensibilidade e cortesia, para que o agendamento da posse respeite o período de luto declarado pelo Executivo e, se possível, seja realizado para o dia 03 de abril de 2025", pediu Damião.

Pouco depois da informação da morte do prefeito licenciado Fuad Noman (PSD), foi decretado pelo prefeito no Diário Oficial do Município (DOM) luto oficial por oito dias em sinal de pesar.

Fuad Noman, diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, chegou a celebrar a cura da doença antes do primeiro turno das eleições de 2024. No entanto, problemas decorrentes do tratamento oncológico levaram o pessedista a uma série de internações.

A última delas, no Hospital Matter Dei, ocorreu devido a um quadro de insuficiência respiratória aguda, em 3 de janeiro deste ano, e fez com que ele precisasse passar por uma traqueostomia, chegando inclusive a ser entubado em duas oportunidades.

Na noite dessa terça-feira (25/3), Fuad Noman teve uma parada cardiorrespiratória, seguida por outra na manhã desta quarta.