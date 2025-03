Médico sobre Fuad Noman: ‘Prefeito lutou e resistiu muito’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O médico Enaldo Melo de Lima, coordenador do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei, disse que o prefeito Fuad Noman (PSD) “lutou e resistiu muito” durante o período que esteve internado para tratar dos problemas de saúde em decorrência do tratamento de um Linfoma não-Hodgkin. Fuad morreu nesta quarta-feira (26/3), aos 77 anos, após uma parada cardiorrespiratória.

Segundo o médico, até meados de fevereiro Fuad estava lúcido, mas depois passou a sofrer com problemas neurológicos que complicaram o seu quadro de saúde, agravado por comorbidades. “Ele lutou bravamente pela sua vida no curso da doença, com apoio irrestrito dos familiares”, disse.

Enaldo ainda informou que o Linfoma não-Hodgkin de origem testicular exigiu um tratamento complicado desde o diagnóstico, em junho de 2024. “Ele nunca deixou de lutar pela saúde dele, mas sempre em dedicação à cidade que amava que era Belo Horizonte. (...) Ele teve uma série de complicações inerentes ao tratamento, a doença, e toda situação que acabou culminando no óbito dele”, emendou.

O médico também negou que o câncer do prefeito tenha retornado no final da vida e que a campanha eleitoral tenha causado complicações. “Ele teve uma resposta completa. Durante esse período ele teve complicações, não só em decorrência do câncer inicial, mas também do tratamento a que ele foi submetido. Os medicamentos que ele recebeu davam problemas decorrentes aos nervos”, disse, explicando a necessidade de reabilitação neurológica.

“Ele esteve lúcido até algumas semanas atrás, mas no final ele tinha momentos acordados, mas não estava lúcido. Ele teve uma perda neural difusa, ele estava traqueostomizado, mas não conseguia nem abrir os olhos na fase final”, completou.

O coordenador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Mater Dei, Anselmo Dornas Moura, disse que o tratamento de Fuad exigiu uma grande mobilização de profissionais da unidade. Segundo ele, a partir de dezembro, quando o prefeito passou a ter dificuldades de locomoção e complicações devido a condições prévias de saúde, como uma arritmia cardíaca, os cuidados foram intensificados.

“Os cuidados nos últimos 80 dias tiveram que ser intensificados e ele precisou de suporte artificial de manutenção de vida, especialmente ventilação mecânica. Por alguns momentos, conseguimos caminhar na redução desses parâmetros. Em algumas semanas ele conseguia ficar mais tempo fora dos aparelhos (em outras semanas) e depois piorava”, explicou.

Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro em uma unidade do Hospital Mater Dei para tratar um quadro de insuficiência respiratória. Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um Linfoma não-Hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, está feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.