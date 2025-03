Fuad em última entrevista ao EM: 'Prefeito deve governar com amor'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), disse em última entrevista ao Estado de Minas, às vésperas do segundo turno, que queria retribuir o carinho dos eleitores entregando novas obras pela cidade. Fuad morreu nesta quarta-feira (26/3), aos 77 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, após 83 dias internado.

Faltando poucos dias para a votação final das eleições de 2024, Fuad avaliou sua primeira campanha eleitoral na cabeça de chapa como um “momento de extrema felicidade”. “Nunca tinha recebido tantos abraços, tantos apertos de mão, tantos chamados emocionados das pessoas. Isso para mim tem um valor porque me deu muita força, muita coragem”, disse.

“Digo que foi um momento de extrema felicidade. Fico pensando nas pessoas que me abraçaram, me deram a mão, me beijaram, votando comigo, se reeleito preciso retribuir esse carinho para a cidade de Belo Horizonte. Um prefeito só pode governar, se governar para as pessoas e com amor. Esse período foi de uma riqueza muito grande”, emendou.

Questionado sobre qual era sua estratégia para a reta final da campanha, quando enfrentava o deputado estadual Bruno Engler (PL), Fuad ressaltou que teve uma trajetória sem padrinhos e destacou as obras da prefeitura como seu maior trunfo.

“Espero continuar desse jeito porque a população de Belo Horizonte quer trabalho e obras, não brigas e confusões”, afirmou. Fuad também disse que tinha o desejo de continuar como prefeito da capital porque não era homem para “deixar nada pela metade”. “Em dois anos e meio eu já fiz “trezentas” obras, espero nesses próximos quatro anos ampliar isso, fazer mais”.

“Nenhum outro prefeito fez em quatro anos o que eu fiz em dois. Espero que percebam que acabamos com os problemas de enchentes, as pessoas em vilas e favelas estão sendo bem cuidadas, as encostas estão sendo protegidas, isso tudo é benefício para a cidade de Belo Horizonte”, completou.

Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro em uma unidade do Hospital Mater Dei para tratar um quadro de insuficiência respiratória. Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, está feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.