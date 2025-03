Damião sobre morte de Fuad: 'Fica a lembrança de um homem de bem'

O prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que faleceu na manhã desta quarta-feira (26/3). Em coletiva de imprensa, Damião, manifestou pesar e destacou a trajetória do gestor.

"Ficam as lembranças, os ensinamentos que são muitos. As histórias boas, apesar da pouca convivência na campanha e depois após a campanha, mas fica a certeza de ter convivido com um homem do bem que pensava 24 horas como melhorar a vida das pessoas", disse Álvaro em coletiva de imprensa.

Segundo o boletim médico, Fuad morreu em decorrência de complicações do Linfoma não-Hodgkin. Para Damião, a doença enfrentada por Fuad reforçou sua preocupação com a população mais vulnerável da cidade, especialmente no acesso à saúde. “A mesma doença que o levou foi a que fez com que ele se preocupasse ainda mais com as pessoas mais simples da cidade, para que elas tivessem condições de fazer um tratamento semelhante ao que ele estava fazendo”, disse.



No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press No dia 27 de outubro de 2024, Fuad Noman foi eleito prefeito de Belo Horizonte Marcos Vieira /EM/DA. Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Jair Amaral/EM/D.A Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Damião pediu orações para a família e evitou falar sobre o impacto da morte de Fuad na administração municipal. “É esse legado que fica. Peço ao povo de Belo Horizonte que ore por ele, que ore pela família, porque esse momento é muito doloroso, muito difícil. Eu não tenho nada para falar sobre o cargo agora. O momento agora é de abraçar a família, de abraçar os familiares”, declarou.



Fuad Noman deixa a esposa, Mônica, os filhos Paulo e Gustavo, que está fora do país e deve chegar amanhã, além de netos.