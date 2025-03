Com posse de Damião como prefeito de BH, quem assume como vice-prefeito?

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), morreu aos 77 anos na manhã desta quarta-feira (26/3). Ele estava em estado grave no Hospital Mater Dei após sofrer uma parada cardiorrespiratória. O político estava internado desde 3 de janeiro e completou 87 dias na unidade hospitalar. Com a morte do prefeito, o vice Álvaro Damião (União), que governava interinamente, assume a chefia do Executivo de forma definitiva.

Segundo a presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MG, Isabela Damasceno, após Damião ser diplomado em cerimônia na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o cargo de vice-prefeito ficará vago. De acordo com a Lei Orgânica do Município, em caso de ausência do prefeito, estando vago o cargo de vice, o chefe do Legislativo assume a prefeitura interinamente. O assento é ocupado atualmente pelo vereador Juliano Lopes (Podemos).

Quem é o novo prefeito de BH

Aos 54 anos, Álvaro Damião foi vereador na cidade por dois mandatos. Nasceu na própria cidade que governará e construiu sua carreira profissional como apresentador e repórter de TV e rádio, especializado no noticiário esportivo e de segurança pública.

Álvaro Damião Vieira Da Paz é pai de três filhos: Giovanna Damião, Álvaro Damião Júnior e Kaique Oliveira. Em 2014, criou o Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos que oferece inclusão social para crianças, jovens e idosos por meio da educação, do esporte, da cultura e do lazer.