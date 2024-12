Fuad Noman (PSD) e Álvaro Damião (União) estão mais perto de assumir definitivamente o comando de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (19/12), prefeito reeleito e vice-prefeito puderam receber os diplomas que confirmam a eleição junto à Justiça Eleitoral. Contudo, Fuad, que se recupera de uma internação por pneumonia, enviou o procurador-geral do município, Hércules Guerra, para representá-lo na cerimônia.





Ex-vereador da capital e agora vice de Fuad, Álvaro Damião esteve presente na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) e recebeu o documento pelas mãos do presidente da corte, o desembargador Ramon Tácio. A posse oficial acontece em 1º de janeiro.

O chefe do Executivo, reconduzido ao posto após a reeleição na capital mineira, também não compareceu à cerimônia de diplomação dos 41 vereadores eleitos, na quarta-feira (18/12). A ausência foi confirmada por Damião à imprensa pouco antes do início da solenidade, que também não recebeu o diploma por desejar estar com o colega de chapa no momento.





“O estado de saúde dele é público, todos já sabemos, ele foi liberado do hospital no último fim de semana, está em casa e a gente torce pela recuperação dele o mais rápido possível. [...] Ele já está no mandato, então não tem nenhuma preocupação de transição. A gente está passando para ele o máximo de tranquilidade possível para que ele possa se recuperar bem e não temos preocupação em relação aos próximos quatro anos”, disse Damião.





De acordo com o TRE-MG, a ausência de Fuad na diplomação não prejudica o rito de posse do prefeito, uma vez que o evento se trata apenas de uma formalidade.

Tradicionalmente, o prefeito eleito faz um discurso aos demais escolhidos do último pleito. Apesar da ausência, Fuad deixou uma carta parabenizando os vereadores eleitos e ressaltando que espera uma relação de harmonia e independência com a Câmara Municipal.

“É com imensa satisfação que parabenizo a todos os vereadores eleitos e reeleitos, e ao vice-prefeito, meu companheiro nesta caminhada, Álvaro Damião. Desejo a vocês boa sorte nessa nova jornada, ressaltando a importância de cultivarmos uma relação próspera e independente em busca do bem estar de nossa cidade e dos cidadãos belo-horizontinos. Sou profundamente honrado e orgulhoso em ser diplomado prefeito de Belo Horizonte. A cidade que tanto amo sempre será meu maior compromisso”, escreveu.

Ao todo, 40 vereadores dos 41 eleitos foram diplomados. Reeleita, Flávia Borja (DC) também não pôde comparecer à cerimônia.

Luta contra o câncer

Em julho, pouco após o início do período eleitoral, Fuad anunciou que estava em tratamento contra um câncer no sistema linfático, conhecido como linfoma de Hodgkin, mas ainda durante a campanha eleitoral, em outubro, anunciou a remissão da doença. O prefeito reeleito passou por duas internações hospitalares desde o fim do pleito.





Na primeira situação, ele ficou hospitalizado entre 23 e 28 de novembro para tratar fortes dores nas pernas, decorrentes de uma neuropatia periférica, sequela do tratamento oncológico.





Mais tarde, entre 6 e 14 de dezembro, Fuad voltou ao hospital. Desta vez, a internação foi para o tratamento de um quadro de pneumonia e sinusite. Os trabalhos incluíram suporte de fisioterapia motora e respiratória. Durante o período, o prefeito também fez testes oncológicos que confirmaram a remissão completa do câncer.





Em comunicado emitido pelo Mater Dei, unidade de saúde em que o prefeito esteve hospitalizado, foi informado que Fuad deve seguir com a fisioterapia em casa. O chefe do Executivo foi liberado para trabalhar normalmente a partir da segunda-feira (16/12). "Fuad Noman manterá o acompanhamento médico regular com a equipe do Hospital Mater Dei", finaliza o comunicado.