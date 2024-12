O prefeito Fuad Noman (PSD) não compareceu ao evento de diplomação dos eleitos na eleição municipal deste ano. A solenidade começou às 17h desta quarta-feira (18/12), no Minascentro, Região Central da capital mineira, e faz parte dos ritos da Justiça Eleitoral entre o pleito e a posse efetiva dos representantes da cidade.





A ausência foi confirmada à imprensa pelo vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil) minutos antes do início oficial do evento. Fuad encerrou um tratamento bem-sucedido contra um câncer ainda durante a campanha eleitoral, em outubro, e passou por duas internações hospitalares desde o fim do pleito.





Segundo Damião, o prefeito está se recuperando sem complicações. O companheiro de chapa de Fuad assegurou que não haverá problemas de transição pelo fato de se tratar de uma recondução do pessedista no cargo.





“O prefeito está bem e em casa. Ele não virá a solenidade, mas já mandou uma carta que será lida pelo cerimonial. O estado de saúde dele é público, todos já sabemos, ele foi liberado do hospital no último fim de semana, está em casa e a gente torce pela recuperação dele o mais rápido possível. [...] Ele já está no mandato, então não tem nenhuma preocupação de transição. A gente está passando pra ele o máximo de tranquilidade possível pra que ele possa se recuperar bem e não temos preocupação em relação aos próximos quatro anos”, disse Damião.





Desde a eleição, Fuad passou por duas internações em menos de 15 dias para tratar problemas diferentes. Na primeira situação, ele ficou hospitalizado entre 23 e 28 de novembro para tratar fortes dores nas pernas decorrentes de uma neuropatia periférica, sequela do tratamento oncológico.





Mais tarde, entre 6 e 14 de dezembro, Fuad voltou ao hospital. Desta vez, a internação foi feita para a realização do tratamento de sinusite e pneumonia. Os trabalhos incluíram suporte de fisioterapia motora e respiratória.





Nesta quinta-feira (19/12), um procurador autorizado por Fuad Noman comparecerá ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) para assinar a diplomação do prefeito reeleito e oficializar sua recondução. A posse oficial acontece em 1º de janeiro.







