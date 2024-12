O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), segue internado na capital mineira. Boletim médico divulgado nesta sexta-feira (13/12) atualizou a situação do pessedista, que está na fase final de um tratamento para sequelas de uma sinusite e pneumonia que o levaram à sua segunda hospitalização em menos de duas semanas.





Fuad está internado no Mater Dei desde a última sexta-feira (6/12). Segundo boletim assinado pelo coordenador do Hospital Integrado de Câncer da rede, doutor Enaldo Melo de Lima, o prefeito está em tratamento de suporte de fisioterapia motora e respiratória com boa evolução clínica. Não foi especificada uma data para alta, apenas uma previsão de que ele deixe o hospital nos próximos dias.





Na quinta-feira (12/12), o prefeito publicou uma foto em suas redes sociais em que aparecia ao lado do vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil); do secretário de Relações Institucionais, Paulo Lamac; do procurador-geral do município, Hércules Guerra; e do assessor especial do prefeito, Jorge Prym.









Na imagem, Fuad usa uma cadeira de rodas e tem à frente uma mesa com papéis e documentos. Na legenda da publicação, ele afirma que segue trabalhando, mesmo hospitalizado.





Fuad aliou a bem sucedida campanha pela reeleição com o tratamento contra um linfoma não Hodgkin. Ainda antes do segundo turno, o prefeito comemorou a remissão do câncer. Uma reavaliação realizada durante esta internação confirmou que ele está curado da doença.





O tratamento agressivo, no entanto, fez com que o prefeito tivesse de lidar com outras complicações de saúde. Entre 23 e 28 de novembro, Fuad ficou internado com fortes dores nas pernas decorrentes de uma neuropatia periférica.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia