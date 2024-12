O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), 77 anos, internado desde a última sexta-feira (7/12), fará exames de reavaliação oncológica. Os resultados estão previstos para sair ainda esta semana. A informação é do médico Enaldo Melo de Lima, coordenador do Hospital do Câncer do Mater Dei, onde o prefeito está internado, em um boletim divulgado nesta quarta-feira (11/12). Essa é a segunda hospitalização do prefeito em menos de 15 dias.





Dessa vez em decorrência de uma pneumonia e sinusite. De acordo com o médico do prefeito, Fuad já está em “fase final do tratamento venoso com antibiótico, com programação de término para amanhã (quinta-feira, 12/12)”.

“Durante esse período de internação, a equipe médica está realizando todos os exames de reavaliação oncológica do prefeito”, diz a nota.

No último dia 24 de novembro, Fuad foi internado no mesmo hospital, onde permaneceu cinco dias para tratamento de dores nas pernas, decorrentes do tratamento contra um câncer no sistema linfático descoberto em julho deste ano e já tratado e curado.