O podcast ‘Política EM Pauta’, desta sexta-feira (13/11), discutiu os principais temas que movimentaram o poder em Minas Gerais ao longo da semana. A edição teve como temas principais as trocas de farpas entre possíveis candidatos a governador em 2026; a mudança nas regras de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); a votação do programa de refinanciamento das dívidas dos estados; e a semana do prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), novamente internado com problemas de saúde.







Apresentado pelos repórteres da editoria de Política do Estado de Minas Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Larissa Figueiredo, o programa trouxe informações, bastidores e percepções da equipe sobre os temas em destaque. O Política EM Pauta está disponível na íntegra no Youtube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.





No primeiro bloco, os temas foram o aumento no número de shows musicais contratados por prefeituras mineiras em ano eleitoral e as rusgas entre os tucanos mineiros e o vice-governador Mateus Simões com a eleição para o governo de Minas como pano de fundo.





Na sequência, os jornalistas discutiram a aprovação de um projeto de lei (PL) que posterga para fevereiro o pagamento do IPVA para os contribuintes mineiros. A aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) na Câmara dos Deputados também foi discutida no terceiro bloco com destaque para os débitos bilionários de Minas Gerais com a União.





No terceiro e último bloco, o assunto foi a sucessão do poder na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que terá seu novo presidente eleito em janeiro. A recondução de Fuad e a composição de seu novo mandato, costurado com o prefeito enfrentando internações sucessivas, também foi debatida.







