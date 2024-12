O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), publicou em suas redes sociais uma foto em que faz uso de cadeira de rodas e ao lado do seu vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil), nesta quinta-feira (12/12).

“Sigo trabalhando por Belo Horizonte enquanto me recupero. Hoje (quinta-feira) cuidei das pautas do dia e do planejamento para o ano que vem, em reunião com nosso futuro vice-prefeito e a equipe da prefeitura. Vamos em frente”, escreveu o prefeito.

O chefe da administração da capital está internado no Mater Dei desde a última sexta-feira (6/12) para tratar de um quadro de pneumonia e sinusite. Segundo o boletim médico desta quinta, o prefeito já concluiu o tratamento e deve continuar com o trabalho de fisioterapia motora e respiratória pelos próximos quatro dias.

O documento assinado pelo médico Enaldo Melo de Lima ainda afirma que a reavaliação oncológica confirmou a remissão completa do câncer. A previsão de alta é para a próxima semana.

Ao lado de Fuad e Álvaro Damião também aparecem na foto o secretário de Relações Institucionais, Paulo Lamac, o procurador-geral do município, Hércules Guerra, e o assessor especial do prefeito, Jorge Prym.

Aos 77 anos, o prefeito tem enfrentado uma série de complicações de saúde. Essa é a segunda internação de Fuad nas últimas duas semanas. Em 23 de novembro, ele havia sido internado após constatar fortes dores nas pernas em decorrência de uma neuropatia periférica, consequência do tratamento de câncer realizado pelo prefeito neste ano e finalizado em outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O prefeito ficou cinco dias internado e recebeu alta no dia 28. Na época, Fuad foi às redes sociais tranquilizar o belo-horizontino e disse que voltava para a casa “mais determinado” para continuar os compromissos no comando da capital mineira.

“Os últimos dias foram de cuidar da saúde, de problemas causados por efeitos colaterais de meu tratamento bem sucedido contra o câncer. Mas não parei de trabalhar um momento sequer, acompanhando de perto as demandas da nossa cidade”, escreveu.