O ex-vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant deixou o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e formalizou sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O anúncio foi feito durante agenda no Centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (12/12).





Brant estava nas fileiras do PSB desde o ano passado, quando chegou a ser pré-candidato a prefeito da capital mineira. No entanto, ele formalizou chapa com o presidente da Câmara Municipal, vereador Gabriel Azevedo, agora seu correligionário no MDB.

O anúncio da filiação inclusive foi comemorado por Azevedo nas redes sociais, ao lado do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), e do presidente do partido em Minas Gerais, o deputado federal Milton Cardoso Jr.





Brant ainda anunciou a intenção de disputar uma das 53 vagas para deputado federal em 2026. No pleito deste ano, a chapa de Azevedo e Brant ficou em quarto lugar no primeiro turno com 10,55% dos votos válidos - mais de 133 mil eleitores.

