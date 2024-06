O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo (MDB), lançou a sua pré-candidatura à prefeitura da capital mineira neste sábado (15/6), ao lado do pré-candidato à vice na chapa, o ex-vice-governador de Minas Gerais Paulo Brant (PSB).

"Tenho certeza que esta dupla aqui vai gerar uma conexão com o povo de Belo Horizonte para fazer esta cidade acreditar em si própria e garantir um futuro muito melhor para o povo", declarou Azevedo.

O evento foi realizado em um espaço no bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com a presença de outros vereadores e do deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB), presidente estadual da sigla.

Chapa com o PSB

O evento acontece um dia depois de o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, fechar um acordo para apoiar a chapa de Brant com Azevedo em troca de uma aliança entre os partidos em Pernambuco.

"A gente tem estilos, experiências e histórias diferentes, mas o que interessa é que o rumo, o futuro e o propósito são os mesmos", declarou o ex-vice-governador de Minas Gerais.

Multa por propaganda

Na quinta-feira (13/6), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) multou Azevedo por propaganda eleitoral extemporânea e negativa contra a atual administração do município.

Fora do "G5" na intenção de voto

A pesquisa estimulada de intenção de voto encomendada pela TV Alterosa ao instituto Viva Voz, publicada na terça-feira (11/6), aponta Azevedo em sétimo lugar, com 2%, no cenário um, e em sexto lugar, com 3%, no cenário dois.

O levantamento, realizado entre os dias 6 e 9 de junho, ouviu 1.200 eleitores com idade a partir de 16 anos e tem um nível de confiança de 95% e uma margem de erros de 2,9 pontos percentuais. O levantamento é registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) com o número 07572/2024.

Cassação arquivada

Em março, um segundo processo de cassação do mandato de vereador foi arquivado. Azevedo era acusado de quebra de decoro parlamentar e abuso de poder.