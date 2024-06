O deputado federal André Janones (Avante-MG) comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de aceitar uma queixa-crime por injúria praticada por ele contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em suas redes, o parlamentar afirmou que "nenhuma condenação criminal será capaz de apagar a satisfação em contribuir" para a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

"Nenhuma condenação criminal será capaz de apagar a satisfação em contribuir pra derrota do inelegível. O que fizemos aqui nas redes pra reverter o resultado das eleições foi histórico. Se viver a história é fascinante, fazer parte dela é único. E é ela, a história, que me absolverá. Foi pelas milhares de vítimas da pandemia, foi por mim, foi por você e foi pelas futuras gerações", declarou Janones.

O ex-presidente foi ao STF ao ser chamado, em postagem nas redes sociais do parlamentar mineiro, de "assassino", "miliciano", "ladrão de joias" e "bandido fujão".

Em outra publicação, Janones disse que a aceitação da denúncia traz uma "certa satisfação". "Com todo respeito ao STF, a aceitação da denúncia me traz uma certa satisfação, pois é a confirmação cabal da hipocrisia de Bolsonaro, que, quando é ele o autor das acusações, defende a liberdade de expressão absoluta (especialmente para os detentores de mandato, como eu, no gozo de suas imunidades por palavras e votos), mas quando é acusado, recorre ao tribunal para calar seus adversários", afirmou o parlamentar mineiro.