O diretório nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) fechou acordo para compor a chapa do vereador Gabriel Azevedo (MDB) na disputa pela prefeitura da capital mineira. Nesta sexta-feira (14/6), o presidente da Câmara de Belo Horizonte esteve em Brasília para se reunir com Carlos Siqueira, presidente dos socialistas, ao lado do seu pré-candidato a vice-prefeito, Paulo Brant (PSB).

“Estamos anunciando uma aliança que não é a primeira vez que ocorre entre PSB e MDB, neste caso nas eleições municipais deste ano. No passado estivemos com Célio de Castro (ex-prefeito de BH) e um vice do MDB, agora temos o contrário, um candidato do MDB, Gabriel Azevedo, e o vice do PSB, Paulo Brant. Figuras excepcionais da política mineira”, disse Carlos Siqueira.

A chapa já havia sido anunciada por Gabriel Azevedo na última sexta-feira (14/6). Contudo, o martelo só seria batido pela direção nacional do PSB, que ainda negociava com outras legendas.

O encontro contou com a presença dos presidentes das duas legendas em Minas Gerais, o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB), e o deputado estadual Noraldino Jr. (PSB). Neste sábado (15/6), os dois partidos farão o lançamento oficial da pré-candidatura.

A chapa Gabriel Azevedo e Paulo Brant é a primeira da disputa eleitoral em BH. Outros partidos ainda avançam em negociações, na última semana o deputado Federal Rogério Correia (PT-MG) e a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), por exemplo, anunciaram uma aliança, mas sem definir por quem será encabeçada.

Outros candidatos, como o atual prefeito Fuad Noman (PSD), o senador Carlos Viana (Podemos), a deputada federal Duda Salabert (PDT), e os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL), ainda não anunciaram seus pré-candidatos à vice-prefeitura. O chefe do executivo municipal já adiantou que terá na sua chapa um pré-candidato do União Brasil, enquanto os outros políticos ainda participam de negociações.

Um nome cobiçado pela direita e centro-direita é de Luísa Barreto (Novo), ex-secretária de Planejamento e Gestão do governo de Romeu Zema (Novo). A princípio, o partido tem como vice o ex-deputado federal Lucas Gonzalez (Novo) que formaria uma chapa pura, porém ainda não há um anúncio oficial.

Barreto poderia compor chapa com Bruno Engler, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vez que os bolsonaristas cobram o apoio de Zema, mas a ex-secretária já reforçou o desejo de seguir como pré-candidata a prefeita. Nessa quinta (13/6), o vice-governador Mateus Simões (Novo), defendeu o nome de Barreto como cabeça de chapa.