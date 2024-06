Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo (MDB) anunciou a escolha do ex-vice-governador Paulo Brant (PSB) como pré-candidato a vice-prefeito da sua chapa nas eleições deste ano para a capital mineira. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta sexta-feira (7/6), o parlamentar disse que Brant é uma das pessoas “mais habilidosas no trato político e humano”.

Com a escolha, Gabriel Azevedo e Paulo Brant são a primeira dupla confirmada na pré-campanha à PBH, enquanto outros partidos ainda negociam suas coalizões. “Juntos, formaremos uma dupla de primeira linha, sem vice decorativo, com um parceiro realmente complementar, que possui talentos que eu não tenho e que traz bagagem e técnica para tirar muitas das nossas ideias do papel e implementá-las na capital mineira”, escreveu o vereador.

Ex-vice-governador do primeiro mandato de Romeu Zema (Novo), Brant disse ter muita afinidade com Gabriel Azevedo e que são amigos desde as eleições municipais de 2016. “O nosso estilo é bastante distinto, mas, se a gente for analisar os fundamentos do propósito, da visão que a gente tem do mundo e de Belo Horizonte, nós temos muito mais afinidade”, frisou Brant.



Com o anúncio, as eleições de BH ganham novos contornos faltando quatro meses para o primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Também nesta sexta-feira (7/6), o atual prefeito Fuad Noman (PSD), disse que seu vice deve vir do União Brasil, principal partido da sua coalizão de apoio.

Na quinta-feira (6/6), a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e o deputado federal Rogério Correia (PT) anunciaram uma aliança após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No entanto, ainda não foi definido as posições na chapa.