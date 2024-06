Nikolas Ferreira tem um histórico de preconceito na Câmara, e foi inclusive alvo de uma representação no Conselho de Ética por uma fala transfóbica no plenário

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em mais uma declaração transfóbica, afirmou que não se pode provar que mulheres trans são mulheres. A fala do parlamentar ocorre após os ataques transfóbicos à deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), ocorridos na Câmara dos Deputados, numa discussão na Comissão dos Direitos da Mulher, na última quarta-feira (5/6).

No X (antigo Twitter), uma usuária afirmou que o deputado mineiro "se acha no direito" de dizer "quem é ou não mulher", dessa forma, poderia dizer ele é ou não homem. Ao respondê-la, Nikolas disse que podem afirmar que ele não é homem, mas ele pode "provar". "Podem dizer que eu não sou homem, mas eu posso provar. Podem dizer que mulher trans é mulher, mas não podem provar. Simples assim", escreveu no X, nesta sexta-feira (7/6).

Podem dizer que eu não sou homem, mas eu posso provar. Podem dizer que mulher trans é mulher, mas não podem provar. Simples assim. https://t.co/SxJSE0pG27 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 7, 2024







