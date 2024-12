Prefeito Fuad Noman se reuniu com Jorge Luiz Prym, consultor especializado da PBH

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou ao trabalho nesta terça-feira (17/12), após cerca de dez dias internado no Hospital Mater Dei para o tratamento de pneumonia e sinusite com antibióticos venosos e fisioterapia respiratória.

"De volta para casa e trabalhando por BH! Para quem torceu e torce pela minha saúde, meu muito obrigado. Sigo me recuperando bem e estou cada dia melhor! Na pauta de hoje, me reuni com assessores para definir novas proposições de leis, decreto e atos administrativos", escreveu o prefeito em suas redes sociais.





O texto foi acompanhado de uma imagem de Fuad Noman com Jorge Luiz Prym, consultor técnico especializado da Prefeitura de BH e visto como um dos nomes fortes do entorno do prefeito.

O hospital informou que o tratamento do prefeito deve seguir em sua casa, onde está desde essa segunda-feira (16/12).

Saúde

Fuad Noman anunciou, em julho deste ano, logo após o início da campanha eleitoral, que estava se tratando de um linfoma não Hodgkin. Já ao final do segundo turno, quando disputava o Executivo municipal com o deputado estadual Bruno Engler (PL), ele afirmou que havia se curado da enfermidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No final do mês passado, o prefeito chegou a ser internado, também no Mater Dei, para tratamento de dores nas pernas.