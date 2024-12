O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta neste domingo (15/12), após quase dez dias internados no Hospital Mater Dei para tratar de uma pneumonia e uma sinusite. Complicações das doenças exigiram a aplicação de antibióticos venosos e fisioterapia motora e respiratória.

Em nota divulgada pela unidade de saúde, foi informado que o prefeito deve seguir com a fisioterapia em casa e que, a partir desta segunda-feira (16/12), poderá trabalhar regularmente. "Fuad Noman manterá o acompanhamento médico regular com a equipe do Hospital Mater Dei", finaliza o comunicado.

A última aparição pública do prefeito foi por meio de uma foto publicada em suas redes sociais na quinta-feira (12/12), onde aparece sentado em uma cadeira de rodas, ao lado do vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil); do secretário de Relações Institucionais, Paulo Lamac; do procurador-geral do município, Hércules Guerra; e do assessor especial do prefeito, Jorge Prym.

Tratamento

Em julho, pouco após o início do período eleitoral, Fuad anunciou que estava em tratamento contra um câncer no sistema linfático. Antes do segundo turno, o prefeito comemorou a remissão do câncer. Uma reavaliação realizada posteriormente confirmou que ele estava curado.



Em 24 de novembro, Fuad havia sido internado no mesmo hospital, onde permaneceu cinco dias, para tratamento de dores nas pernas.