Alckmin lamenta morte de Fuad Noman: ‘Partiu dedicando-se ao povo de BH’

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), lamentou a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (26/3). Fuad foi vítima de uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um linfoma não-hodgkin, aos 77 anos. Alckmin classificou Fuad como um competente “gestor”.

“Fuad Noman dedicou toda sua vida ao serviço público. Com extensas contribuições aos três níveis de governo, notabilizou-se por sua competência como gestor e partiu dedicando-se ao povo de Belo Horizonte”, disse.

Alckmin ainda disse que o Atlético Mineiro “perdeu um ilustre torcedor”. “Mas os céus ganham um homem público que deixou um legado respeitável no Brasil. Que Deus conforte os corações de sua família e de seus amigos, e que seu trabalho tenha, no prefeito Álvaro Damião, um continuador”, completou o presidente.

Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro em uma unidade do Hospital Mater Dei para tratar um quadro de insuficiência respiratória. Esta era a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

O prefeito foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, está feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.