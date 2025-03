Fuad Noman teve ano de complicações na saúde; relembre os casos

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), enfrentou uma série de complicações de saúde no último ano. No comando da capital mineira desde 2022, ele foi diagnosticado com um câncer durante a campanha eleitoral e passou por quatro internações antes de morrer, na manhã desta quarta-feira (26/3), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Em julho do ano passado, Fuad anunciou que estava em tratamento contra um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático (parte vital do sistema imunológico) e que se espalha de maneira ordenada. Apesar do diagnóstico, decidiu permanecer no cargo e disputar a reeleição, conciliando a rotina administrativa e a campanha com as sessões de quimioterapia.

Aos 77 anos, Fuad reagiu com bom humor a notícia e ao lado da esposa Mônica Drummond brincou sobre a possível perda de peso e cabelo, garantindo que o tumor não afetaria sua dedicação ao trabalho. "Não sei se vou perder o bigode também. Espero que não, para a felicidade da Mônica", disse o prefeito.

Pouco depois de ser reeleito prefeito para os próximos quatro anos, vencendo a eleição com mais de 670 mil votos, Fuad foi internado em um hospital da rede Mater Dei no dia 23 de novembro para tratar de fortes dores nas pernas decorrentes de uma neuropatia periférica, sequela do tratamento oncológico.

Com as medidas clínicas e a fisioterapia motora adotada pela equipe médica, comandada pelo oncologista Enaldo Melo de Lima, o prefeito teve controle completo da dor e se recuperava de maneira progressiva. Ele recebeu a primeira alta no dia 28 de novembro e agradeceu as mensagens positivas. “Volto para casa ainda mais determinado a seguir em frente com o compromisso de fazer de Belo Horizonte uma cidade melhor para todos”, declarou.

Menos de duas semanas depois, voltou ao hospital para tratar um quadro de pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cerca de uma semana internado, passou por tratamento venoso e fisioterapia respiratória. Durante esses dias ele também passou por uma reavaliação oncológica que havia confirmado a remissão completa do câncer.

No dia 15 de dezembro, recebeu alta e, no dia seguinte, publicou que já estava de volta ao trabalho. “De volta para casa e trabalhando por BH! Para quem torceu e torce pela minha saúde, meu muito obrigado. Sigo me recuperando bem e estou cada dia melhor”, escreveu.

A terceira internação aconteceu no dia 19 de dezembro, após um episódio de diarreia e sangramento intestinal. Ele permaneceu hospitalizado até o dia 23 de dezembro. No início de janeiro, foi internado pela quarta vez, agora para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda. No dia 1º daquele mês, tomou posse virtualmente e se licenciou do cargo no dia 3 de janeiro. Desde então, 83 dias atrás, não foi mais visto em público, e sua licença foi prorrogada seis vezes consecutivas.

Fuad Noman deixa a esposa Mônica Drummond, dois filhos e quatro netos. A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou a morte do prefeito e irá divulgar informações sobre velório e sepultamento em breve.