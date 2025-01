Um novo boletim médico atualizou o quadro de saúde de Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte, que foi internado ontem (3/1) com insuficiência respiratória aguda. O chefe do executivo da capital recebeu assistência ventilatória e foi submetido a exames no Hospital Mater Dei.



"Exames radiológicos demonstram se tratar de uma pneumonia como causa da insuficiência respiratória", informou o boletim médico divulgado nesta tarde de sábado (4/1). No entanto, Fuad está sedado e ainda recebe o apoio de ventilação mecânica.

A equipe médica disse também que o prefeito de Belo Horizonte está em processo de melhora dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios, mas segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por tempo indeterminado.

Esta é a quarta internação de Fuad Noman em 40 dias. Ele já havia sido hospitalizado em 19 de dezembro, quando apresentou diarreia e sangramento intestinal, tendo recebido alta após quatro dias.

Antes disso, em 6 de dezembro, o prefeito foi internado por pneumonia e sinusite, recebendo alta no dia 14 do mesmo mês, após passar por sessões de fisioterapia motora e respiratória.

O histórico de internações do prefeito também inclui um episódio em 23 de novembro, quando ele foi internado com dores intensas nas pernas, decorrentes de sequelas de um tratamento oncológico realizado ao longo de 2024. Na ocasião, Fuad permaneceu hospitalizado por cinco dias antes de receber alta.