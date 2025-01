As quatro novas secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já têm comandantes determinados. Em edição especial do Diário Oficial do Município (DOM) publicada na tarde de quinta-feira (2/1), Fuad Noman (PSD) nomeou os titulares para as pastas de Segurança Alimentar e Nutricional; Mobilidade Urbana; Administração Logística e Patrimonial; e Secretaria-Geral. Os postos foram criados a partir da reforma administrativa aprovada pelo Executivo em dezembro do ano passado e passam a operar oficialmente em fevereiro.





A edição especial do Diário Oficial traz a nomeação de Jorge Luiz Schmitt Prym para a chefia da Secretaria-Geral. Ele deixa o cargo de assessor especial do prefeito para assumir o cargo no primeiro escalão do secretariado do Executivo.





Prym se destacou como homem de confiança de Fuad nos meses finais de 2024. Reeleito, o prefeito passou por três internações hospitalares em menos de um mês. As complicações de saúde obrigaram o pessedista a delegar funções a figuras de sua confiança. O então assessor especial assumiu o papel de despachar do gabinete do prefeito e articular votações importantes na Câmara, inclusive a do projeto de reforma administrativa.





O novo secretário, assim como Fuad Noman, passou parte de sua trajetória profissional como funcionário de carreira do Banco do Brasil. Nos bastidores da vida pública ele ainda atuou como diretor executivo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e como Assessor da Presidência e Coordenador da Área Jurídica na Gasmig.





A secretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será Darklane Rodrigues Dias, que antes ocupava a chefia da subsecretaria de mesmo nome. A função no formato anterior da administração da prefeitura pertencia à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.





De acordo com o perfil publicado no site da prefeitura, Darklane é graduada em Serviço Social pela PUCMinas e pós-graduanda em Políticas Públicas e Legislativo. Sua atuação é voltada para a agricultura familiar e programas de segurança alimentar. Em suas redes sociais, ela compartilhou conteúdos de campanha de Fuad Noman na disputa pela prefeitura e do vereador reeleito Pedro Patrus (PT) na corrida pela Câmara Municipal.





Na Secretaria de Mobilidade Urbana, o nome escolhido por Fuad Noman foi o de Guilherme Willer Santos e Campos. Engenheiro eletricista formado pela PUC Minas, sua última atuação profissional se deu entre 2018 e 2024 no cargo de gerente de planejamento da Via 040, concessionária que administrou a BR-040 em Minas. A empresa pediu o cancelamento da concessão da estrada alegando inviabilidade financeira de cumprir com o contrato, anulado antes de completar um terço da vigência esperada.





De acordo com o perfil profissional divulgado pelo novo secretário, ele também atuou como gerente do contrato de concessão da BR-040 e como gerente de projeto e modelagem na área de infraestrutura de trânsito, transporte, desenvolvimento urbano e regional. Seu currículo ainda conta com uma passagem pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como regulador.





Para a pasta de Administração Logística e Patrimonial,o nome escolhido foi o de Soraya de Fátima Mourthé Marques. Graduada em Administração, ela já passou pela estrutura do Executivo da capital como conselheira da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) e como Diretora Executiva da PBH Ativos, empresa responsável pela administração das concessões e parcerias público-privadas da cidade.







Reforma administrativa





As quatro novas secretarias aumentam para 18 o número de pastas da prefeitura. A reforma foi aprovada após tramitação acelerada do Projeto de Lei 1014/2024 na Câmara Municipal. O texto foi enviado ao Legislativo após a reeleição de Fuad Noman e foi a terceira tentativa do prefeito de alterar a estrutura de poder da cidade.





Noman chegou à prefeitura como vice de Alexandre Kalil, que deixou o cargo em 2022 para malograda campanha pelo governo estadual. O desejo do prefeito reeleito era de dar sua assinatura ao governo e deixar para trás a herança da administração eleita no pleito anterior.

Além das quatro novas secretarias, a reforma promove a divisão da Regional Centro-Sul com a criação de uma área administrativa especificamente para o hipercentro. A estrutura da prefeitura também contará com duas novas coordenadorias, a de mudanças climáticas e a de vilas e favelas, ainda não lotadas. Esta última, terá a nomeação de seu chefe a cargo do vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).