O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentiu traído com o anúncio do cantor sertanejo Gusttavo Lima como possível candidato à Presidência da República em 2026.

Segundo aliados do ex-presidente, Bolsonaro, que mesmo estando inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se vê como uma opção para disputar o cargo no próximo ano, chegou a conversar por telefone com Gusttavo Lima antes do cantor formalizar a possível candidatura. As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

Conforme Jardim, o entorno de Bolsonaro se sentiu traído não só pelo anúncio da candidatura ao mesmo cargo, mas também pelo fato de o sertanejo ter dito momentos antes que disputaria uma vaga ao Senado por Goiás.

A possível candidatura de Gusttavo Lima à presidência da República foi anunciada pelo cantor nessa quinta-feira (2/1).

"O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", afirmou o cantor sertanejo.

